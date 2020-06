¿Cuál es la clara diferencia entre abuso, agresión y acoso?

Algunas personas no saben diferenciarlos del todo, es por ello por lo que nosotros por medio de este post quisimos presentarles cuál es la clara diferencia entre estos.

Por: Nota de Prensa 05:01 AM / 19/06/2020

Hay que estar 100% conscientes que el abuso sexual, la agresión y el acoso sexuales resultan ser tres tipos penales separados solamente por una línea muy fina, por ende, algunas personas no saben diferenciarlos del todo, es por ello por lo que nosotros por medio de este post quisimos presentarles cuál es la clara diferencia entre estos, sin más que acotar comencemos de lleno con el tema.

Para empezar con el tema les podemos decir, que el delito de abuso sexual ocurre al acceder al cuerpo de una persona sin su consentimiento, sin requerir a la violencia física, e incluso este delito también ocurre sobre los niños, niñas y adolescentes, que no pueden prestar por ello ese consentimiento, de igual forma ocurre con las personas con algún tipo de incapacidad, con las que están bebidas o drogadas, o las que por alguna razón no se encuentran en condiciones de autorizar la actividad sexual, en pocas palabras el abuso sexual ocurre cuando una persona tiene relaciones sexuales con otra sin su consentimiento, de igual forma pasa si una persona tiene relaciones sexuales con un menor de edad, con una persona que está bajo los efectos de alcohol o de las drogas o en su defecto esta tiene alguna incapacidad, ya que estas personas no están en sus 5 sentidos para autorizar el acto sexual o no sabe lo que hace en esos momentos, por ejemplo un abuso sexual ocurre con besos o caricias no seseadas, tener relaciones sexuales con alguien que esta inconsciente o que es incapaz de decir que no en ese momento ante una insinuación sexual, presionar a alguien para que tenga sexo, entre otros.

En cuanto a la agresión sexual, les podemos decir que dicho delito ocurre cuando se accede al cuerpo de una persona para una actividad explícitamente sexual, sin que esta de su consentimiento y el agresor lo hace mediante la violación, claramente su forma más grave es la penetración, pero como es de saber esta no es la única, en este caso se da cuando hay actividad sexual no deseada, es decir cuando ocurre una violación sexual o cuando hay un intento de violación.

Por otra parte, el delito de acoso sexual ocurre cuando una persona por medio de su lenguaje verbal, no verbal y escrito esta continuamente acechando a otra para que acceda a tener relaciones sexuales con ella, a pesar de que la víctima en este caso lo rechaza y no muestra ningún interés en ella, por ejemplo, usar un vocabulario inapropiado, insultos sexuales, presionar repentinamente a alguien para que tenga sexo, entre otros.

Así que en este punto no está demás decirles que si ustedes han llegado a sufrir algún tipo de abuso sexual con los antes mencionados en este post, lo más indicado es que se hagan cuanto antes de un buen Abogado de abuso y agresión sexual ya que este es el único que los va ayudar a que a su agresor le den una condena máxima por su mal comportamiento, pues en el caso de una agresión sexual la persona poder ir dependiendo del caso de 5 a 12 años a la cárcel.

Si es abuso sexual de 3 a 10 años preso y si es acoso sexual la persona podrá estar presa algunos meses, además de ello se le dará una orden de alejamiento.