Crónica / ¿El delicioso oficio de no hacer nada?

¡Que es bueno el cilantro, per no taaaaantooooo! La flojera se ha apoderado del mundo. El tedio proclama odioso su victoria sobre el calendario.



De un día para otro, mientras veíamos en TV que en otras partes la gente se contagiaba del bendito virus y mientras pensábamos que era algo que no nos iba a pasar a nosotros, así, de repente, quedamos encerrados en casa por culpa de la pandemia.



Las pijamas caminan solas. Los platos se reproducen en el fregadero y como si una película de Harry Potter se tratara, los dementores rodean las ventanas para robarnos las ganas de un solo suspiro.



Los párpados se niegan a obedecer al cerebro. ¡Que te abras, coño! Ordenan las neuronas. Las pesadas bolsas responden rebeldes: ¿Cómo para qué? Es difícil saber la hora, mucho menos de que día se trata. Algo más factible sería tratar de acertar el mes.



La primera semana jurábamos que era una aventura histórica. Fotos van y fotos vienen. Incluso fantaseábamos con toooooodaaaa esa cantidad de tiempo libre que generalmente añoramos.



La segunda semana comenzamos a animarnos mutuamente. Era una cruzada por la concienciación colectiva. No salgas. Quédate en casa. Tú puedes. Es por todos. No estás encerrado estás a salvo: eran las consignas para mantener arriba ese espíritu.



A la tercera, todos comenzamos a soñar con lo qué haríamos al salir de esta. Nos medimos todo el armario, imaginando las combinaciones posibles para la primera cita postcoronavirus (de paso chequeábamos los efectos del confinamiento en nuestras tallas).



Ya en la cuarta, como cada vez que una penuria está por terminar, bromeábamos sobre "bienvenir" en casa a los Testigos de Jehova, tenerles galletitas a los mormones y agradecer a Avon y Tupperware por sus gentiles invitaciones.



Y en eso estábamos cuando nos dijeron que nos nos vistiéramos que para ninguna parte iríamos.

Así fue como comenzó otro tramo de este encierro. Los "eslogan" subieron su intensidad emocional:

Si nos puedes viajar afuera, hazlo hacia dentro. Busca tu alma, descubre el sentido de la vida, encuéntrate con tu ser interior. Alinea tus chacras, etc, etc, etc. A eso además añadieron una interminable lista de metas a alcanzar durante el encierro por parte de los adultos con déficit de atención nunca antes bien tratados: libros,cursos, masters, doctorados exprés, en fin.