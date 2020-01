Cosas que hacer en Newport Beach, California

Newport Beach es una ciudad de California que ofrece algunas atracciones y actividades encantadoras a sus viajeros. Ya sea un viaje familiar, un viaje en solitario, un viaje romántico o un grupo de viajeros, Newport Beach ofrece una experiencia de viaje increíble a cada uno de sus visitantes.

Como es una ciudad costera en el sur de California, es muy natural esperar sólo actividades acuáticas, pero la realidad es mucho más emocionante. Junto con las actividades acuáticas como el body surf, el kayak, el paddle boarding y otros deportes acuáticos, Balboa Fun Zone es un lugar con actividades que atrae a personas de todas las edades. Además de las actividades, en Newport Beach se celebran algunos eventos sorprendentes y entretenidos, como el festival de cine de Newport Beach, la Semana de Restaurantes de Newport Beach, el Día de la Independencia de la Bahía y el Desfile de Barcos de Navidad de Newport Beach. Dado que Newport Beach tiene el puerto recreativo más grande, las actividades y atracciones para los viajeros aquí son abundantes. Sumérjase en la cultura local con entretenimiento en vivo en las calles y sabrosas degustaciones de vino. En resumen, Newport Beach tiene todas las atracciones que usted podría desear, pero visitar los destinos más buscados y satisfactorios hará que su experiencia de viaje sea maravillosa.

El Resort en Pelican Hill

The Resort At Pelican Hill es el hotel preferido y un destino turístico de Newport Beach. Si está a punto de tener la experiencia de su vida en Newport Beach, es mejor que haga sus reservaciones en este resort que está ubicado en una colina y le ofrece la mejor vista pintoresca desde su ventana. No debes perderte su spa de servicio completo, que es la amenidad más buscada de este resort.

Zona de Diversión de Balboa

La zona de diversión de Balboa es la atracción más popular de Newport Beach y es el parque de diversiones para personas de todas las edades. Puede dar un paseo en la noria de la costa o jugar a juegos de arcade. Hecha en 1936, la Zona de Diversión de Balboa es la más antigua y única área de diversión costera asombrosa. Además de todos los paseos que ofrece esta zona de diversión, también puedes alquilar una bicicleta, experimentar los cruceros por el puerto o ver una ballena.

Muelle de Newport

Ubicado en McFadden Place, en el centro de la Península de Balboa, se encuentra el muelle de aproximadamente 315 metros de largo llamado Muelle de Newport. Su historia se remonta a 1888, cuando se construyó por primera vez por los propietarios locales llamados Robert y James McFadden. Más tarde se vendió y el nuevo propietario convirtió el lugar en residencia y área recreativa. Aunque fue destruido por el huracán de 1939 pero reconstruido en 1940. Hoy en día es una de las atracciones turísticas más visitadas de Newport Beach. Puede que experimente algo de comida, pesca o incluso simplemente caminar por el muelle con la brisa del mar y el aroma del mar llenará su momento con un inmenso placer.

La isla de la moda

Si te apetece ir de compras o comer algo delicioso, la Isla de la Moda es el lugar que debes visitar. Es un centro comercial de lujo con más de 150 tiendas por departamentos, boutiques y una gran variedad de tiendas de alimentos. Además, es un centro comercial al aire libre con el pintoresco Océano Pacífico en la parte delantera. Las tiendas por departamentos también incluyen algunas de las marcas más famosas del mundo y Fashion Island tiene una variedad de cocina para ofrecer. Desde la comida, las compras, la tienda de comestibles hasta las boutiques y los cines, Fashion Island tiene todas sus necesidades cubiertas.