Consejos útiles para elegir el grifo perfecto para la cocina

Queremos ofrecerles por medio de este post algunos consejos que deben seguir en el momento de elegir la grifería para su cocina.

Por: Nota de Prensa 05:43 AM / 10/06/2020

Todos debemos estar totalmente conscientes que la estancia que más se utiliza en la casa, es sin duda alguna la cocina y por ende el grifo es claramente uno de los elementos más utilizados de la misma, pues por lo general este se suele utilizar a medida de unas 10 a 15 veces diarias, por lo que resulta ser indicado poder elegir un buen grifo para la cocina, aunque esta tarea muchas veces no es para nada fácil.

Es por ello que nosotros queremos ofrecerles por medio de este post algunos consejos que deben seguir en el momento de elegir la grifería para su cocina, de igual forma cabe señalar que hay un sinfín de tiendas tanto físicas como online tipo viga faucet que nos ofrecen la oportunidad de hacernos del tipo de grifería que más se adapte al estilo y a las a características de nuestra cocina, sin más que acotar comencemos a continuación con dicho tema, presentándole así los consejos claves.

Dónde va colocado

Al buscar adquirir la grifería perfecta para nuestra cocina debemos tener en cuenta ciertos factores y aspectos, uno de ellos es tener en cuenta en estos casos dónde se va a colocar la grifería como tal, así que lo primero que debes hacer es saber en que lugar vas a colocar el grifo, pues recuerda que estos dependiendo de su diseño puedes instalarlo encastrado en la encimera o en su defecto en la pared.

Por lo general los grifos instalados en la encimera suelen ser los más habituales en las cocinas, pero el grifo de pared también suele ser una excelente opción, ya que el mismo te permite tener más espacio en la encimera, si te decides por elegir un modelo de grifo de pared será necesario que te asegures de medir bien la distancia entre las tomas de agua en la pared, de esta forma podrás elegir un modelo de grifo que realmente se ajuste a esa medida.

Mide el fregadero

Quizás muchos de ustedes no lo sepan aún, pero dependiendo del tamaño de un fregadero, el grifo a elegir será uno u otro, por ejemplo, si el fregadero de tu cocina no es muy grande, lo idóneo en este caso será que elijas un grifo de cocina que no tenga el caño tan alto, ya que de esta manera podrás ahorrarte salpicaduras de agua en la encimera.

En cambio, si tu cocina cuenta con un fregadero bastante grande, puedes fácilmente instalar un grifo extraíble, ya que esta clase de grifos te permitirá llenar de agua las ollas grandes, e incluso los cubos con mucha comodidad, por suerte hoy en día no tienes de que preocuparte, puesto a que en la actualidad hay un sinfín de empresas y tiendas exclusivas de faucet manufacturer tu podrás hacerte de la grifería ideal para tu cocina.

Funcionalidad

Otro factor que debes tener en cuenta a la hora de elegir la grifería perfecta para tu cocina es la funcionalidad que le vayas a dar al mismo, en este caso tienes varias opciones entre ellas están las siguientes: "grifos bimando", estos tipos de grifos cuentan con dos mandos, uno de agua fría, mientras que el otro es de agua caliente, los cual este permite regular perfectamente el caudal de agua como la temperatura de agua, actualmente este es uno de los menos demandados.

"Grifos monomado", estos son uno de los más demandados hoy en día por diversas razones, una de ellas es por su gran relación precio/calidad, además son muy fáciles de instalar y lo mejor de todo es que posee una sola maneta, la cual nos permite poder regular el caudal de agua como la temperatura de esta rápidamente.

"Grifos abatibles", en este punto cabe señalar que este tipo de griferías para cocina son las que más se utilizan en aquellas cocinas que tienen el grifo situado debajo de la ventana, ya que esto en sí supone un obstáculo a la hora de abrir la ventana, pero eso no es todo, déjennos decirles que los grifos abatibles también resultan ser del tipo monomando, además son de calidad como duraderos.

"Grifos extraíbles", como ya lo mencionamos anteriormente en este post, este tipo de grifería suele ser la indicada para fregaderos grandes, o para aquellos que disponen de varios senos, estos son muy útiles y prácticos, debido a que permiten llegar con mucha facilidad a sitios donde otros tipos de grifos no lo hacen.

"Grifos termostáticos", gracias a las nuevas tecnologías, este tipo de grifos están poniéndose cada día más de moda, con los grifos termostáticos podemos llegar a regular la temperatura para que la misma sea siempre constante, estos además poseen diseños hermosos como modernos y originales, en la actualidad podemos conseguir con mucha facilidad este tipo de grifería, ya que cada día hay más empresas que se dedican a la kitchen faucet manufacturer como además muchas más tiendas que las venden.

Su diseño

A la hora de elegir la grifería para tu cocina, ten en cuenta que lo ideal es que la misma combine a la perfección con el mobiliario de esta, como con los demás objetos en dicha estancia y claramente con sus propias características, además recuerda siempre elegir un grifo que te permita ahorrar en el consumo de agua, los cuales pueden ser los grifos que incorporan aireadores o los de doble posición de caudal, o incluso los grifos monomando de apertura central fría.