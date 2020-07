Consejos para cuidar a tus hijos al salir de casa

Queremos compartir con todos ustedes algunos consejos muy útiles, los cuales les permitirán cuidar a sus hijos al salir de casa, sin más que acotar comenzamos de lleno con este interesante e importante tema.

Por: Nota de Prensa 05:57 AM / 27/07/2020

No cabe duda alguna que la protección de nuestros hijos nunca estará de más, al día de hoy debido a la gran inseguridad que existe a nivel mundial nosotros mismos necesitamos tomar ciertas precauciones con los más pequeños de casa y en especial cuando estos salen a la calle, es por ello que nosotros queremos compartir con todos ustedes algunos consejos muy útiles, los cuales les permitirán cuidar a sus hijos al salir de casa, sin más que acotar comenzamos de lleno con este interesante e importante tema.

1. Haz uso de una aplicación que te permita monitorear a tus hijos, hoy en día existen aplicaciones como spyphone.com la cual es un excelente rastreador móvil familiar, esta app te permitirá obtener la ubicación geográfica de tus hijos en tiempo real, como obtener los contactos de su teléfono, ver el registro de sus mensajes y llamadas, sus actividades, entre mucho más, cosa que te permitirá mantener supervisado o monitoreado a tus hijos una vez que estos salen de casa.

2. Enséñale a tus hijos la ruta ideal de regreso a casa, es decir, cuando salgas con tus hijos bien sea en coche o caminando, lo ideal es que les enseñes a identificar alguna referencia, mostrándoles algunas señales, o edificios que sean visibles, como fácil de recordar, para que ellos al salir a la calle sepan como volver a casa por el camino menos peligroso, recuerda que por lo general muchas veces existen algunas rutas para llegar a casa, pero algunas de ellas suelen ser bastante peligrosas, así que no está demás que, hables de ello con tus hijos, les expliques la situación y sobre todo les hagas entender que lo más indicado es volver a casa por la ruta a la que ustedes ya están acostumbrados, como enseñarles a ellos a volver a casa solos por dicha ruta.

3. También será de vital importancia que le enseñes a tus hijos desde pequeños a manejar el sistema telefónico de emergencia, siempre es muy recomendable que los pequeños reconozcan los números de emergencia, por si están en la calle y se sienten amenazados o están en una situación peligrosa, estos puedan pedir la ayuda necesaria.

4. Otra cosa que las personas deben entender al 100% es que en la calle nuestros hijos pueden enfrentarse a riesgos muy peligrosos, por ejemplo nuestros hijos pueden toparse con personas peligrosas como con situaciones sospechosas, así que en este caso lo más indicado es, educar bien a nuestros hijos, explicarles detalladamente siempre que en la calle hay personas malas, por lo tanto que no mantengan comunicación con desconocidos, que no reciban nada de personas que no conocen y si sienten que alguien los sigue deben llamar de inmediato a la policía.

5. De igual forma hay que enseñarles a nuestros hijos a conocer el tráfico vehicular, como las señales de tránsito y las autoridades correspondientes, entre mucho más, puesto a que estas acciones nos permitirán mantener a nuestros pequeños a salvo, aunque en ese momento nosotros no estemos cerca de ellos.