Conozca al Scarlet Lady, el nuevo crucero creado solo para adultos

El multimillonario y empresario británico Richard Branson presentó este viernes 21 de febrero su lujoso crucero solo para adultos Scarlet Lady de su línea Virgin Voyages y afirmó que no espera consecuencias negativas para el negocio por los temores al Coronavirus, informó Reuters.

El lanzamiento del primer barco de una futura serie de cuatro cruceros se produce en un momento complicado para este sector debido a lo ocurrido en el crucero Diamond Princess, puesto en cuarentena a principios de mes en el puerto japonés de Yokohama con el fin de prevenir la propagación del Covid-19 con el que se han contagiado más de 600 personas a bordo.

Su creador lo diseñó como un hotel boutique.

Sin embargo, a pesar de la inquietud generada por este caso, Branson cree que la industria de cruceros constituye una área de crecimiento.

"Obviamente, lo que sucedió en Japón fue terriblemente desafortunado. Pero creo que el impacto a largo plazo será insignificante", afirmó el multimillonario. "La gente ahora está reservando tanto como ha reservado antes", añadió.

Según contó el empresario, su crucero, que está diseñado como un hotel boutique, ofrecerá viajes solo para adultos. El barco tiene capacidad para 2.770 pasajeros, además de 1.160 miembros de la tripulación. Su primer viaje, desde Miami, con pasajeros está previsto para abril.

Las comidas están incluidas en las tarifas del viaje.

Además, Scarlet Lady cuenta con varios tipos de entretenimiento, un salón de tatuaje, restaurantes de lujo y una tienda de discos de vinilo. Asimismo, ofrecerá programas de gimnasia, yoga, eventos con DJ y otros servicios.

Cuenta con un total de más de 20 opciones de comida a bordo, Virgin Voyages tirará el tradicional libro de reglas de los cruceros: no habrá buffet, ni comedor principal, ni ropa formal forzada, ni asientos asignados. Y uno de sus puntos fuertes, es que incluyó todas las comidas en la tarifa del viaje.

Virgin Voyages afirma que es una de las primeras empresas en utilizar una tecnología llamada Climeon, que genera electricidad usando el calor de los motores de la embarcación para reducir la demanda de combustible.

La línea de cruceros también comprará compensaciones de carbono para ser neutral en las emisiones de este compuesto químico contaminante.

