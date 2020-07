Conociendo Colombia a fondo: un repaso a costumbres, culturas y todo lo que te espera en este país

Colombia tiene una cultura bastante rica e, incluso para algunos, hasta exótica.

Por: Juan Antonio Fonseca Serrano 05:59 AM / 22/07/2020

Colombia es un país con un encanto y unas costumbres de lo más particulares. Un destino muy frecuente entre aquellas personas que quieren cruzar el charco o que, simplemente, tienen curiosidad por ver ese país en el que hay una Catedral de Sal. Un lugar que, como cualquier otro, tiene una cultura muy marcada y una serie de eventos y hábitos que conviene conocer.

Tanto si planeas un viaje como si, simplemente, eres una persona curiosa, esto te va a interesar. Vamos a hacer un gran repaso a las tradiciones y costumbres más conocidas de Colombia, y también a las que menos. Un despliegue que te será de gran utilidad para conocer las mejores fechas en las que visitar esta nación, como también para saber qué te espera una vez te bajes del avión en el aeropuerto.

Adentrándonos en Colombia

Con la más que célebre Bogotá como capital, el país colombiano tiene una cultura bastante rica e, incluso para algunos, hasta exótica. Las tradiciones de Colombia son muy variadas y acompañadas de mucha fiesta como las famosas rumbas, las comidas típicas, además de su famoso y delicioso café que acompaña a los colombianos y visitantes desde el inicio de su día. Te lo adelantamos, podrás irte de allí y olvidar algunas cosas, pero jamás el aroma de ese café único que tienen.

Este país de América del Sur es muy especial, aunque es algo que se ve en el primer instante en el que pisas su territorio. Un lugar cálido, de gente muy cercana y relajada, que solo busca disfrutar de las pequeñas cosas de la vida y hace todo lo posible por tener tranquilidad a su alrededor, aunque, curiosamente, son amantes de las buenas celebraciones. También son amantes de la buena comida, de hecho, la gastronomía de este país es bastante especial, aunque ese es tan solo uno de los aspectos que vamos a tratar aquí.

Música y celebración en cualquier ocasión

La Noche de las velitas que se celebra en la noche del 7 de diciembre para celebrar el día de la Inmaculada Concepción; el Carnaval de Barranquilla que se celebra a mediados de febrero; la Independencia de Cartagena el 11 de noviembre... Hay muchos días señalados en el calendario colombiano, muchos días que vienen acompañados de grandes celebraciones y fiestas que llenan las calles de música, de color y de jolgorio.

Porque sí, los habitantes de Colombia aman la tranquilidad, pero son los primeros en celebrar una buena fiesta cuando la ocasión lo merece. Las reuniones en familia o con amigos, el amor por la música, las celebraciones con grandes concentraciones de personas forman parte de las costumbres y tradiciones de Colombia más arraigadas. Todo eso es lo normal en los días más importantes del calendario de este país, como también cuando se avecina el fin de semana y llegan los días de descanso.

Lo descubrirás si viajas a este lugar. El pueblo colombiano puede pasar perfectamente las horas bailando y hasta que entre bastante la noche, y disfrutará al 100% de la fiesta en todo momento. Adoran su cultura y su pasado, por eso son los que celebran con más orgullo eventos como el desfile de mitos, danzas y leyendas que se celebra cada 7 de diciembre.

De hecho, esa fiesta en concreto es una de las más célebres y conocidas a nivel internacional. Las calles se llenan de color con las miradas totalmente centradas en la ciudad de Medellín, el corazón de toda esta fiesta. Carruajes llenos de flores con figuras imposibles, atuendos repletos de color y brillo y música por todas partes. Si tienes la oportunidad de vivir este festival, te aseguramos que no vas a encontrar nada que se le parezca en el mundo entero. Es una experiencia simplemente única.

Una gastronomía única en el mundo

Seguramente, si pasas un tiempo en Colombia, escucharás en más de una ocasión la expresión "tomar un tinto". Si estuvieras en España, podría ser una forma de sugerir tomar una buena copa de vino, pero en territorio colombiano no tiene mucho que ver. Allí, un tinto es una taza de café, y es algo que los colombianos hacen sin importar la hora del día, ni cuantas tazas se hayan tomado antes. Adoran esta bebida caliente, aunque también la toman fría, y lo demuestran a diario.

Una costumbre no apta para aquellos que no toleran la cafeína, a la que acompaña otra que llama mucha la atención a la gente de fuera: acompañar el chocolate con queso. Sí, suena a mezcla extraña, pero el buen colombiano sabe que eso es una delicia, y que acompañar el conjunto con un buen tinto ya es tener una experiencia gastronómica plena y de lo más tradicional.

Por supuesto, la gastronomía de Colombia no se limita al café caliente, el chocolate y el queso. Tienen unos platos y comidas que son prácticamente inimitables, sobre todo por uno de sus elementos más recurrentes: la arepa. Es una masa de maíz seco molido o de harina de maíz precocida que tiene forma circular y plana. Recuerda un poco a las pitas, y la usan mucho para rellenarla de toda clase de comida, o como acompañamiento como el pan en otros países.

La bandeja paisa es el plato estrella de Colombia, una combinación de 12 ingredientes (arroz blanco, carne molida, garra, chicharrón, huevo frito, patacón, arepa, hogao, tomate, morcilla y chorizo antioqueño con limón) que se sirve en plato hondo y es de lo más contundente. También es conveniente conocer el sancocho, combinación de diferentes carnes, maíz, yuca, patatas y otros ingredientes en plato hondo. Junto a estos dos, el ajiaco de Bogotá es otro imprescindible (diferentes tipos de patata, pollo, cebolletas, ajos, leche y maíz con más ingredientes).

Por cómo se come, por sus festividades, por sus fechas importantes y por su ritmo de vida. Colombia, como bien adelantábamos, es un país verdaderamente único y especial. Si tienes la oportunidad de visitarlo y te gusta vivir nuevas experiencias, no lo dudes, no te arrepentirás.