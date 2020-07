Cómo protegerse de ransomware en 2020

Hoy hay algunas maneras para protegerse contra los ataques de ransomware que todos deberíamos tener muy presente, pues hay que estar conscientes que si estamos preparados en todo momento nunca tendremos miedo de ninguna pérdida.

Por: Nota de prensa 05:54 AM / 29/07/2020

Para los que aún no lo saben, el ransomware no es más que un software malicioso, del que todo usuario de la computadora debe cuidarse, pues, aunque no lo crean este tipo de software es operado por ciberdelincuentes con el único objetivo de mantener su PC y todos sus archivos retenidos, a cambio de un rescate.

Es decir, si usted llega a pasar por esta situación tendrá que pagar la cantidad solicitada antes de recuperar todo el acceso total a su ordenador, por tal motivo no cabe duda alguna que cada uno de nosotras debe realmente tener los conocimientos necesarios sobre cómo protegerse para lograr evitar dichos ataques, pero además de ello cabe señalar que esta no es la única razón para buscar proteger contra ransomware ya que el ransomware también es sumamente peligroso para su ordenador, debido a que este podría e incluso bloquear y a su vez cifrar sus archivos.

Por suerte hoy hay algunas maneras para protegerse contra los ataques de ransomware que todos deberíamos tener muy presente, pues hay que estar conscientes que si estamos preparados en todo momento nunca tendremos miedo de ninguna pérdida y a la vez podemos saber qué hacer en estas situaciones, así que es por ello que por medio de este post les vamos a presentar algunos consejos muy útiles que los ayudarán a protegerse contra el ransomware.

Una de las cosas que realmente les va a servir de mucha ayuda, es asegurarse de mantener siempre una copia de seguridad limpia, pues recuerden que al mantener una copia de seguridad limpia y regular, usted podrá estar dentro de lo que cabe protegido contra los ataques de este tipo de software, ya que de esta forma podrá en el momento de ser atacado simplemente restaurar de forma fácil su ordenador, lo que hará que vuelva a tener acceso al mismo, como a todos sus archivos, así que de esta manera usted podrá fácilmente contra el servicio de ransomware.

Pero además de ello también será necesario que usted busque extensiones de archivos en su momento, ya que el ransomware por lo general cambia el archivo de extensión en un ejecutable, en este caso usted tiene una ventaja y es que normalmente el sistema operativo de Windows oculta las extensiones de archivo conocidas, por tal motivo si queremos evitar los ataques del ransomware OBLs debemos es buscar las extensiones de archivo, ya que gracias a esta acción podemos ver cualquier archivo sospechoso que pueda darnos algún indicio sobre la presencia de ransomware en nuestra PC.

Otra cosa que nos servirá de mucho estos casos es evitar ciertos archivos en ejecución, aunque sea difícil de creer si queremos protegernos contra este tipo de software malicioso lo que debemos hacer es deshabilitar los archivos que se suelen ejecutar desde las carpetas AppData / LocalAppData, para ello ustedes entonces pueden crear una política en Windows para así evitar la ejecución directa de programas particulares, en especial de los archivos .EXE sospechosos, esta es una de las mejores prácticas de prevención de malware se detienen ransomware.

E incluso apagar el RDP también puede ser muy útil, ya que ciertas variedades de ransomware tales como Filecoder y Cryptolocker normalmente se suelen dirigir a la computadoras que usan el protocolo de escritorio remoto de Windows, así que lo más ideal es mantener desactivada esta función, esta es otra acción que impiden que ransomware ataque nuestros ordenadores, así que si usted ahora se está preguntado cómo protegerse contra el ransomware de forma plena estos consejos realmente les pueden ayudar muchísimo.

Pero a pesar de ello el instalar las últimas actualizaciones de parches también será una opción genial, recuerden que este tipo de software por lo general buscan acceder de forma fácil y directa en aquellas computadoras que poseen un sistema operativo o software obsoletos, por tal motivo es necesario que usted instale siempre en su PC las ultimas actualizaciones de parches.

También tiene que utilizar software de seguridad y confiables, ya que el tener un buen conjunto de software de seguridad les da realmente la garantía de que su ordenador siempre estará protegido contra los ataques de ransomware.

De igual forma si usted llega a sospechar que hay un ransomware en su ordenador, lo mejor que puede hacer es que de inmediato desconecte la PC infectada de la red, ya que como es de saber el ransomware necesitara cifrar todos sus archivos y esta tarea en sí le tomara un poco de tiempo, por lo tanto si usted es más rápido así que desconecta su ordenador de la red antes que el ransomware tenga éxito, podrá claramente evitar este ataque, este es uno de los mejores consejos de protección contra ransomware que les podemos dar.

Otra opción que le puede ser muy útil en estos casos es el restaurar el sistema, para ello también debe ser más rápido que el ransomware, si usted restaura el sistema lograra restaurar su PC al estado limpio original, cosa que en estos momentos lo va a beneficiar exclusivamente.

En fin, no cabe duda alguna que este tipo de software es sumamente complicado, por lo que es mejor tener una copia de su copia de seguridad limpia, está en si es una de las mejores opciones que usted puede llegar tener para evitar y/o estar preparado ante un ataque de esta índole.

Además, es de vital importancia que entienda que es mejor evitar pagar el rescate, porque nunca tener ninguna garantía de que los delincuentes le van a del volver sus datos, por lo tanto, si se pregunta en estos casos qué hacer lo más indicado será desde ya preparase con una copia de seguridad.