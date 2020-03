¿Cómo obtener un puntaje de crédito más alto?

En este artículo te explicaremos brevemente como hacerlo.

Por: Nota de Prensa 07:54 AM / 06/03/2020

Muchas personas no piensas en ningún momento en mejorar su puntaje de crédito, sino que busca hacerlo por ejemplo el día que intentan alquilar un carro, o solicitar un préstamo, una tarjeta de crédito, entre otros, entonces en ese preciso momento es cuando se preguntan, ¿cómo puedo mejorar mi puntaje de crédito?, ya que saben y están muy conscientes que si su puntaje de crédito es bajo, los prestamistas claramente no le van a aprobar los préstamos, ni mucho menos les ofrecerán términos favorables o tasas de interés mucho más bajas, que es lo que todos esperan en su momento.

Quizás muchos de ustedes no los sepan aún, pero un buen puntaje de crédito puede realmente ayudarlos a ahorrarse cientos o incluso hasta miles de dólares en un préstamo bien sea para un carro, o en una tarjeta de crédito, entre otros, además cabe señalar que, para un empresario, el tener un buen puntaje de crédito puede sumar fácilmente decenas de miles de dólares en ahorros de tasas de interés en ciertos préstamos a lo largo del año.

Pero eso no lo es todo, en el momento que nosotros quisiéramos solicitar un préstamo comercial, nuestro puntaje de crédito personal resulta ser igual o hasta más importante que nuestro puntaje comercial, de aquí surge la importancia de mantener siempre nuestro puntaje de crédito alto, por ende si el tuyo actualmente es bajo, debes buscar la manera de aumentar el puntaje de crédito cuanto antes, por suerte nosotros en este post te explicaremos brevemente como hacerlo.

Consejos para aumentar el puntaje de crédito

Reporta tu alquiler: existen varias maneras de construir un historial crediticio y esta es una de ellas, así que si estas alquilando una propiedad lo más seguro es que el gerente de la propiedad no esté reportando tus pagos de alquiler a las agencias de crédito correspondientes, así que lo ideal será que comiencen a reportar tu alquiler y veras como en pocos días o semanas tus puntaje de crédito abra subido exponencialmente.

Paga tus cuentas a tiempo: esta simple acción evitará que tu puntaje de crédito personal caída en picada, así que asegúrate siempre de hacer pagos a tiempo a tus acreedores, así los prestamistas sabrán que tú eres solvente y de confianza, ya que pagas siempre tus deudas a tiempo.

Evita solicitar varias tarjetas de crédito a la vez: pues debes tener en cuenta que esta acción genera numerosas consultas en tu historial de crédito, lo que puede llegar hacer que disminuya tu calificación, cosa que no quieres.

No canceles las tarjetas no utilizadas: si no debes pagar una tarifa anual por estás es mejor que no las canceles, ya que aproximadamente un tercio de tu puntaje se basa directamente en el coeficiente de crédito utilizado en relación obviamente con el crédito total disponible, lo que significa que si eliminas una tarjeta reducirá tu crédito disponible, cosa que te perjudicará en tu puntaje de crédito.

Si lo deseas también puedes obtener una tarjeta de crédito asegurada, no extiendas el 30% de tu capacidad de crédito, paga el saldo de tu tarjeta de crédito cada mes, abre una cuenta en cheques, dispón de fondos de emergencia, limita el número de solicitudes de crédito que haces y aumenta tus ingresos, todas estas acciones harán que aumente exponencialmente tu puntaje de crédito.