¿Cómo ingresar al modo ingeniero en Android?

Por: Nota de Prensa 05:52 AM / 15/09/2020

El modo ingeniero resulta ser un menú realmente oculto que tienen todos los dispositivos Android, el cual nos permite poder conocer de lleno toda la información del hardware, como además poder modificar sus ajustes preestablecidos de fábrica, de igual forma el mismo sirve para hacer ciertas pruebas de funcionamiento a cada uno de los componentes de un dispositivo móvil como es el caso de los sensores, las cámaras, la pantalla, entre muchos otros.

No cabe duda alguna que este es uno de los modos más útiles de Android, sin embargo debemos estar muy conscientes que al día se hoy, son muy pocas las personas que, saben como entrar al modo ingeniero en android de forma inmediata, esto es quizás porque existen varias formas de hacerlo, pues aunque no lo crean dependiendo del fabricante del terminal, como del propio procesador del móvil, varia la forma de ingresar al modo ingeniero, si tú eres una de las tantas personas que no sabe cómo ingresar en el modo ingeniero de forma general, no te preocupes que has llegado al sitio web indicado, ya que por medio de este post te vamos a explicar cómo hacerlo.

Como es de saber el modo ingeniero sirve literalmente para muchas cosas, pues el mismo sirve para cambiar la dirección MAC de nuestro dispositivo, por ejemplo si recientemente de algún lugar te han bloqueado la red WiFi, con el modo ingeniero tú podrás fácilmente cambiar la dirección MAC de tu móvil y así lograr desbloquearte de dicha forma, además de ello el modo ingeniero también sirve para registrar la información IMEI, personalizar la cámara como el Bluetooth, aumentar el volumen de audio de tu dispositivo móvil, gestionar el procesador, incrementar el alcance del WiFi, e incluso hasta conocer el estado de la batería, entre mucho más, por ende lo más indicado es que tu sepas como entrar de forma fácil a dicho modo ingeniero.

Si tu tienes un dispositivo móvil Android, la forma más general de ingresar al modo ingeniero es marcando el siguiente código en la aplicación teléfono, *#*#3646633#*#* de esta forma y automáticamente debería aparecerte de inmediato el menú oculto de modo ingeniero, ya estando allí puedes modificar o realizar las pruebas que desees con tu móvil.

Aunque claramente también puedes entrar al modo ingeniero si decides instalar la aplicación MTK Engineering Modo, ya que solo debes descargar dicha app desde la propia Play Store, abrirla y listo ya estarás en el modo ingeniero, con ayuda de estas dos opciones tú podrás fácilmente acceder al modo ingeniero, claramente de forma general, ya que cabe señalar que estas dos formas pueden funcionar muy bien en muchos dispositivos Android, pero especial en aquellos que usen chipsets MediaTek, pero sin embargo no en todos, ya que recuerden lo que les explicamos anteriormente en este mismo post, los grandes fabricantes tienen formas únicas para ingresar al modo ingeniero en sus terminales, por ende si estas dos formas no te sirven debes seguir indagando más en la web para que consigas así entonces, cómo puedes acceder al modo ingeniero desde tu dispositivo móvil Android específico.