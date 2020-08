Cómo ha afectado la crisis del coronavirus a los productos gourmet

Por crisis pandémica del coronavirus la economía también ha experimentado grandes cambios, ya que el poder adquisitivo de la mayoría de la población se ha visto fuertemente mermado.

Los productos alimenticios de primera necesidad se han mantenido estable en relación a su consumo por parte de los ciudadanos durante la crisis sanitaria provocada por el covid 19, algunos incluso han visto aumentada su demanda. En cambios, los productos gourmet, como el aceite de oliva premium, los vinos caros o el jamón ibérico han caído en favor de sustitutos más asequibles para el bolsillo

La crisis pandémica del coronavirus ha traído consecuencias a todos los niveles sociales. No solo la vida de los ciudadanos ha cambiado forzosamente, no solo las personas se han tenido que adaptar a la nueva normalidad. La economía también ha experimentado grandes cambios, ya que el poder adquisitivo de la mayoría de la población se ha visto fuertemente mermado. A este factor se le une la incertidumbre, el miedo a lo que está por venir, pues parece que esto no ha hecho más que empezar. En ese sentido, la población se ha vuelto más ahorradora y mira cada euro que gasta.

La cesta de la compra

Los ciudadanos se los piensan dos veces a la hora de comprar jamón ibérico, vinos de precio elevado o aceite de oliva premium. Se ha producido una bajada de ventas en el jamón ibérico y los productos gourmet con la crisis del coronavirus en todo el territorio nacional. Aunque las ventas de los productos alimenticios de primera necesidad se han mantenido constantes e incluso han aumentado, la venta de productos premium de elevado coste ha descendido notablemente.

Por ejemplo, la venta del aceite de oliva premium ha caído a favor del AOVE convencional en garrafa. La venta de los vinos caros ha caído a favor de los vinos más económicos. Y la venta de jamón ibérico ha bajado en favor del jamón serrano. Sin embargo, hay tiendas especializadas como es el caso de la ecommerce jamonselección.es, donde se puede comprar una paleta de jamón ibérico por menos de 60 euros. De este modo, se puede disfrutar del jamón ibérico, pues se igualan a los precios del cebo ibérico y el cebo de campo, por lo que este placer está al alcance de todos.

Los vinos españoles favorecidos por la crisis

En épocas de crisis siempre nace oportunidades. Esto es precisamente lo que ha ocurrido con la caída de ventas de los vinos caros, que han ido en beneficio para los vinos españoles, que teniendo una gran calidad mantienes unos precios altamente competitivos.

El descenso de las ventas en productos caros como el vino, en ocasiones beneficia a empresas españolas. Esto es porque los vinos más costosos generalmente vienen de Francia, de las regiones de Borgoña o Burdeos. Los vinos como Rioja, Ribera, etc. suelen ser más económicos y, por lo tanto, sus ventas no se han visto tan afectadas por la crisis del coronavirus. Incluso algunas marcas españolas han podido ver algún incremento en sus ventas.

La crisis que nadie esperaba

Uno de los factores determinantes que ha hecho que esta crisis haya golpeado tan fuerte, y siga haciéndolo, poniendo en jaque el modelo de vida actual a nivel global, es que ha venido sin avisar, de manera silenciosa y de improviso, hasta que los países, uno tras uno, se han visto superados. Han visto llenos sus hospitales, se han visto camas de enfermos en los pasillos, han improvisado hospitales en lugares públicos, como espacios deportivos, para dar cabida a todos los enfermos infectados por esta versión peligrosa de la gripe… Han faltado medios físicos, como mascarillas y respiradores, y personal capacitado. Los trabajadores sanitarios han trabajado duro hasta quedar exhaustos…

El sistema, sin lugar a dudas, no estaba capacitado para enfrentar un virus de estas características, de tan fácil propagación. Y es que en muy pocos días la curva de contagios se volvía incontrolable en diferentes puntos del planeta.

A nivel económico, el factor sorpresa ha sido determinante. Nadie estaba preparado para aguantar dos meses con sus negocios cerrados, algunos incluso acababan de embarcarse en nuevos proyectos y de un día para otro tuvieron que parar su actividad por tiempo indefinido. Ahora, con la nueva normalidad, es muy difícil levantar un negocio que recién empieza, debido a todas las restricciones de aforo y medidas preventivas que se han de afrontar en el día a día.

En el sector de la alimentación

En el ámbito de la industria alimenticia, mientras que los productos de primera necesidad no han sufrido pérdidas, he incluso algunos han podido experimentar una subida en las ventas, los productos gourmet han sufrido las peores consecuencias de la crisis, viendo como la mercanciá se ha ido almacenando durante el encierro.

Las producciones ganaderas españolas, por ejemplo, han vivido una auténtica pesadilla durante el confinamiento. Con los hoteles y restaurantes cerrados por la pandemia, productos que se consideran gourmet, como el cerdo ibérico, el cordero, el lechazo, el cabrito o el cochinillo se han amontonado en las explotaciones sin poder darle salida.

Ahora, con la lenta recuperación de la actividad económica, la situación tampoco es muy halagüeña, pues no se recupera al ritmo que debiera para sobreponerse y superar las pérdidas o, al menos, volver a la situación anterior a la crisis.

Por parte de los consumidores, se tiene una buena oportunidad, pues puede acceder a estos artículos considerados de lujo o gourmet a un precio nunca antes visto. Es el momento de comprar jamón ibérico y los mejores vinos nacionales y disfrutar de esos productos que no suelen abundar en las cocinas españolas