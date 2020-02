¿Cómo crear una cuenta de correo electrónico en Telus?

Por: Nota de Prensa 07:19 AM / 26/02/2020

Para los que aún no lo saben Telus es una compañía canadiense, la cual se dedica a brindar óptimos servicios de telecomunicaciones, hoy en día resulta ser la segunda compañía de este índole más grande de toda Canadá, como es de saber dicha compañía se centra en proveer productos y servicios de telecomunicaciones en línea como también de tipo inalámbrica, hoy en día se lleva sin duda alguna el título de principal proveedor de telefonía en línea en la provincia de Alberta, además es importante mencionar que Telus es una empresa con bastante reputación, es por esta razón que son muchas las personas que desean crearse una cuenta de correo electrónico en Telus, pero no saben cómo hacerlo, si tú eres uno de ellos, no te preocupes que por medio de este post te explicaremos como hacerlo.

Si deseas crear una cuenta de correo electrónico en Telus, lo podrás hacer de forma fácil como rápida, puesto a que esta acción no tiene ciencia, para ingresar a una cuenta de correo electrónico en Telus generalmente hay que tener la configuración de una dirección de correo electrónico, pero como tú aún no posees una cuenta de correo electrónico como tal, debes crearlo, así que para ello visita el sitio web oficial de Telus, posteriormente has clic en "sus cuentas", esta opción se encontrara en la parte superior de la página, en este caso tendrás que colocar el nombre de usuario y una contraseña que le será asignada al momento de suscribirse a los servicios de esta compañía de telecomunicaciones, la cual hasta posee un potente Telus Technical support que brinda rápidas como oportunas soluciones, cosa que resulta ser genial.

Una vez que lo hagas solo debes visitar el sitio web oficial de Telus Webmail, en este caso podrás iniciar sesión utilizando la dirección de correo electrónico y contraseña que te fue asignada anteriormente, una vez que lo hagas ya habrás creado de forma exitosa tu correo electrónico en Telus, como vez realizar esta acción es sumamente fácil, así que luego de ello podrás empezar a crear como enviar tus emails a tus contactos, cabe señalar que crear emails en Telus es sumamente fácil, pues en este caso solo tendrás que hacer clic en la opción "Componer", de esta forma podrás empezar a crear un nuevo mensaje.

Además como en cualquier otro correo electrónico tendrás que introducir un "Asunso" de su mensaje nuevo, luego solo te quedara introducir las direcciones de correo electrónico al cual o a los cuales deseas enviar el mensaje en el campo "A", una vez que lo hagas podrás escribir el mensaje en la sección denominada "Cuerpo", una vez que escribas dicho mensaje y que hayas chequeado que todo está en orden solo debes proceder a enviar el correo, para ello solo deberás presionar la opción "Enviar", de esta forma tu correo electrónico será enviado de forma instantánea a los destinarlos de correo electrónico deseados, eso sería todo.

Así que si deseas realmente crear un correo electrónico en Telus te invitamos a que sigas estos sencillos pasos y veras como en cuestión de pocos minutos ya estarás contando con una cuenta de correo electrónico de Telus.