Cómo conseguir la libertad financiera con los ingresos pasivos online

Por: Israel Guerra 06:30 AM / 23/03/2020

Todos los ciudadanos ansían la libertad financiera, esa que no te hace depender del trabajo constante para tener una calidad de vida digna. Con internet, las opciones de conseguirla se han multiplicado exponencialmente

Antes de comenzar, es bueno saber qué es lo que se entiende por ingresos pasivos. Con este nombre se está refiriendo al dinero que se genera de forma automática, sin realizar una inversión adicional de tiempo o dinero. Los ingresos que tiene la mayoría de la población son activos, es decir, realizan un trabajo por cuenta ajena y reciben un salario o trabajan por cuenta propia y vive de las ganancias que son capaces de obtener. Se considera un trabajo activo porque se invierte cierta cantidad de tiempo para obtener cierta cantidad de dinero.

Como cabe suponer, las fórmulas de dinero pasivo si necesitan que se trabaje al comienzo para darles forma, pero la principal ventaja es que una vez que se han puesto en marcha, siguen proporcionando dinero sin tener que dedicarles más recursos. A veces, nada o muy poco mantenimiento e inversión de tiempo para los ingresos que se obtienen a cambio.

Un blog de referencia

En todos los sectores podemos encontrar un blog de referencia en la red que nos ayuda a tener reunida en un solo lugar toda información que se necesita sobre un determinado tema.

En VivodeIngresosPasivos.Onlinese encuentra toda la información necesaria para lograr la tan ansiada libertad financiera a través de los diferentes métodos online que existen para obtener ingresos pasivos. Además, en este mismo blog, se comparten noticias e información sobre libertad financiera, emprendimiento y crecimiento personal que no se deben dejar de leer.

Rubén Vicente es el que está detrás del blog VivodeIngresosPasivos.Online, una persona tranquila, pero con grandes inquietudes por aprender y experimentar. Se define como un ermitaño, y es que disfruta más de una tarde de pelis en el sofá en compañía de su mujer que de un gran concierto lleno de gente. Aun así, le gusta viajar y socializar, pero no cambia por nada sus momentos de soledad. Es un emprendedor nato y en todo ve una oportunidad de negocio. De todos sus emprendimientos, los que ha llevado a cabo en el entorno digital son los que le han permitido tener y disfrutar de la tan ansiada y codiciada libertad financiera.

Es lo que se conoce hoy día como un nómada digital. Viajar es una de sus pasiones y puede permitírselo cada vez que quiere gracias a sus negocios online con ingresos pasivos. ¿A quién no le gustaría tener ingresos pasivos cómo él? A continuación, se van a ver algunas de las fórmulas más exitosas.

Vídeos y publicidad

Uno de los métodos a los que se suman cada vez más personas con inquietudes creativas, sobre todo los más jóvenes, es la realización de vídeos y crear un canal de Youtube, donde proyectarlos. En esta plataforma se pueden subir vídeos de cualquier temática y cobrar por la publicidad insertada. Aunque las cantidades que se cobran no son muy grandes, a no ser que se consiga tener millones de seguidores, proporcionan un extra de ingresos totalmente pasivos, ya que una vez que subas el vídeo no tendrás que hacer nada. Solo recibir en una cuneta el dinero que se genere. Si se consigue mantener un canal atractivo, subiendo vídeos con frecuencia, se irán aumentando progresivamente las cantidades obtenidas.

Fotografías

Para los amantes de la fotografía, si se tienen ciertos conocimientos técnicos y un don natural para atrapar momentos e imágenes impactantes, esta es sin duda la mejor fórmula de obtener ingresos pasivos mientras se disfruta de una pasión. La entrada de dinero, en este caso, proviene de la inscripción en alguna plataforma de imágenes de distribución en internet y cobrar por los derechos de autor cuando los usuarios la descargan para hacer uso de ella. Es un gran método para convertir un hobby en un modo de vida o, al menos, tener un ingreso pasivo extra fácilmente. Para maximizar las posibilidades de venta, lo mejor es informarse de cuáles son las temáticas en fotografía que tienen una mayor demanda.

Infoproductos

Es una de las fórmulas para conseguir ingresos pasivos que ha demostrado ser más rentable. Se trata de aprovechar el talento que tenga cada cual para lanzarlo en formato digital. Por ejemplo, aquel que tengan imaginación o sea un experto en algún tema en concreto, puede escribir un libro y venderlo en forma ebook. Del mismo modo, pueden ser cursos, seminarios, guías, informes… Eso sí, se debe aportar valor, vender a la audiencia algo que les resulte realmente interesante y útil en su vida diaria o para su profesión.

Crear un blog personal

Funciona un poco como en el caso anterior, en el sentido de que se debe elegir una temática de la que se tengan amplios conocimientos y por la que se tenga interés. Los métodos para monetizar un blog personal o profesional son el tráfico que se genera, mediante la publicidad, además de la posibilidad de vender productos digitales previamente creados o los infoproductos de los que se ha hablado con anterioridad. Así mismo, se pueden vender productos físicos de otras empresas por las que se recibirá una comisión por venta.

Estas son solo algunas de las ideas para obtener ingresos pasivos. Si se quiere acceder a una información mucho mas completa, tan solo hay que visitar el blog VivodeIngresosPasivos.Online que se citó con anterioridad y que se ha convertido en el referente en para los emprendedores online.