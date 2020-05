¿Cómo avivar la pasión en la pareja?

Para avivar la pasión ustedes deben ser muy creativos como claramente dejar la pena a un lado, si real ente quieres darle un toque de pasión a tu relación,

16/05/2020

Cada uno de nosotros debe estar muy consciente que la innovación debe estar realmente todo el tiempo presente en la pareja, puesto a que de lo contrario el aburrimiento será inevitable, en pocas palabras para avivar la pasión ustedes deben ser muy creativos como claramente dejar la pena a un lado, si real ente quieres darle un toque de pasión a tu relación puedes esperar a tu pareja con un atuendo muy provocativo o en su defecto sin ropa, cubierto de cosas dulces como chocolate y tirado en la cama, también puedes hacerle unos masajes románticos, e incluso decorar la habitación con velas aromática, entre otras cosas, tengan en cuenta que en este punto todo está permitido.

Pueden hacerse de juguetes eroticos de toda clase, recuerden siempre que practicar solo un tipo de sexo llega realmente al aburrimiento, de eso nadie tiene que tener la a menor duda, por ende, en este punto ustedes deben ser muy creativos, por ejemplo, antes del sexo pueden añadir unos juegos sexuales, hacer fotos o si lo desean pueden vendarse los ojos, entre muchas otras cosas que seguramente le encantarán a tu pareja.

Pues este tipo de sorpresas íntimas, lograrán que salgan por fin de la rutina y que a su vez ustedes puedan disfrutar mucho más del sexo, puedan tener experiencias nuevas, hacer cosas distintas, en fin si quieren avivar la pasión en la pareja, lo mejor que pueden hacer es ponerse muy creativo desde antes de tener relaciones sexuales como en el momento de tener relaciones sexuales, en este caso pueden experimentar con posturas diferentes, animarse de lleno y sin pena alguna hacer en la cama lo que aún no se han atrevido hacer.

Además también será necesario que hablen con su pareja de las fantasías sexuales que tienen ambos, aunque ustedes no lo crean esta simple acción hará avivar la pasión, e incluso una vez que tengan en claro que fantasías tiene cada uno, el otro deberá buscar complacer a su pareja haciendo lo que esta desea en el aspecto sexual, en este punto es esencial que también tengan muy presente que a la hora del sexo el romanticismo no puede faltar, una relación sexual perfecta está envuelta en pasión descontrolada pero acompañada del romance, ¿a quién no le guste que su pareja en medio del sexo le diga cuanta la ama o le haga cariños, como el rosar sus labios, tocar su mano, acariciar lentamente su piel?, pues a todos nos gusta eso, por ende lo mejor que pueden hacer es ser apasionados sin límites, hacer cosas nuevas, comprar lubricantes de toda clase, juguetes sexuales de todo tipo, disfraces sexys entre otras cosas similares en alguna tienda erotica bien sea en línea o virtual, pero sin olvidarse de disfrutar del sexo y mucho menos sin dejar de lado el romanticismo.

De esta forma ustedes podrán avivar realmente muy rápido la pasión en pareja, si de verdad quieren esto, sigan estos simples consejos y verán como estas acciones darán su fruto de inmediato.