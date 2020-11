Cómo afiliarte al sistema BDV en línea (clave net) del banco de Venezuela

El banco de Venezuela nos permite a todos los usuarios un procedimiento nivel de internet llamado clave net, este esta diseñado para darnos la opción de hacer transacciones de forma web es muy rápida y efectiva,

Por: Nota de Prensa 06:06 AM / 26/11/2020

¿Deseas conocer cómo afiliarte al sistema de BDV en línea? Pues quédate con nosotros para que logres aprender a afiliarte al sistema de BDV en línea, el banco de Venezuela nos permite a todos los usuarios un procedimiento nivel de internet llamado clave net, este esta diseñado para darnos la opción de hacer transacciones de forma web es muy rápida y efectiva, una organización que intenta solucionar el actual dilema de las transacciones satisfactoriamente desde cualquier punto del país que nos encontremos.

Comenzamos por informarnos que clave net es una organización que pretende brindar a los usuarios la posibilidad de que puedan realizar transacciones u otras funciones con facilidad, que guste nuestros usuarios del Banco de Venezuela, directamente a personas naturales que pertenezcan a nuestra clientela.

Podemos hacer estas operaciones teniendo en cuenta que, debemos agilizar y obtener nuestra tarjeta de Cl@avecoordenadas.

A continuación, te ofreceremos la lista de operaciones que podemos realizar con clave net.

Podemos consultar saldo nuestra cuenta propia, así como también podemos consultar la tarjeta de débito, crédito, también se puede solicitar y consultar divisas y créditos de ciertos tipos.

Solicitar, activar o bloquear la tarjeta de Cl@avecoordenadas y de nuestras chequeras.

La obtención de referencias bancarias de nuestras cuenta y tarjeta de crédito.

Registro a cuentas propias, de terceros y otros bancos.

Podemos cancelar los servicios ya sea de Cantv, operadores móviles, y CORPOELEC

Ofrecemos diferentes opciones con nuestra tarjeta de crédito, por ejemplo: efectivo clave, Credicash y la compra de saldo de otras tarjeras ajenas al banco.

Mediante Clave net puedes pagar tu Impuesto Sobre la Renta (ISLR).

Cambia la clave de tu tarjeta de débito.

El banco de Venezuela también nos ofrece las ventajas que tenemos al usar clavenet, el uso de esta plataforma nos da opción a una lista de beneficios que debemos mencionar, una de esas ventajas es que se maneja con mucha velocidad y es muy accesible por vía internet, desde cualquier punto del país a nivel nacional que nos encontremos, servicio bancario ya sea en nuestro hogar o lugar de trabajo.

La seguridad que nos brinda es totalmente efectiva y fiable, porque de esta manera podemos realizar cual operación y siempre se enviaran códigos de seguridad a nuestro número de teléfono registrado en el sistema o sencillamente utilizamos la tarjeta de Cl@avecoordenadas.

Y no solo eso una herramienta que se muestra con una facilidad para nuestros usuarios, es un sistema muy sencillo y práctico para usar, esto con el fin de que nuestros usuarios no pierdan su tiempo ni sea tedioso, y lo mas importante no deban de dirigirse a una agencia.

Los requisitos que debemos tener para usar esta herramienta: lo primordial es el registro por la página web, te recomendamos la descarga de la aplicación “Cl@avedefensa”, esta con el fin de la seguridad de nuestros usuarios.

Para proceder a la afiliación requerimos que el cliente sea persona natural y registre un número telefónico, un correo electrónico propio.

Debemos saber que tenemos que necesitaremos el servicio de Clave Móvil, y para finalizar el proceso, te facilitaremos una tarjeta de débito, crédito ya sea visa o MasterCard, si no la tenemos debemos solicitarla.

Proceso de afiliación al sistema de clavenet: consiste en dirigirnos a la pagina web, buscar el botón que nos dice afiliación luego ingresamos a clavenet, recuerda que para este proceso debes contar con la filiación de Clave Móvil, deberás llenar los datos que se recaudan e inmediatamente seguir las instrucciones.

Luego nos arrojara un mensaje de texto al numero que esta registrado, en ese mensaje constara un código totalmente privado que nos dará paso para seguir el proceso de afiliación, en el caso de que clave net solicite el código secreto, debemos consignar una clave de nuestra preferencia y uso, esta clave de constar de ocho caracteres como mínimo y quince como máximo, debe tener 3 letras o más, números a preferencia y al menos un carácter especial (“ , . # $ = ( )! ¿ ¡).

Ya una vez creada la clave, lo ultimo para finalizar es colocar una pregunta de seguridad y desde luego su respuesta que deberá ser secreta, todo esto con el fin de la seguridad de nuestros usuarios.

Y recuerda debemos de tener cuidado de entrar a pagina falsas, no entreguemos ningún dato ni nuestras tarjetas recordemos que es por nuestra seguridad, ya que en la actualidad el riesgo de dar datos a desconocido es un factor de riesgo muy grande.

