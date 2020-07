Comercia con criptomonedas de forma segura

Hay que estar muy consciente que muchas personas buscan adquirir criptomonedas como una inversión, con la plena esperanza de que esta aumente con el tiempo su valor.

Por: Nota de Prensa 05:51 AM / 29/07/2020

No cabe duda alguna que las criptomonedas, también llamadas monedas digitales o virtuales, no son más que dinero digital, es decir, que en este caso el dinero no está en monedas o billetes en físico, pues el dinero en este caso está en línea, así que nosotros podemos transferir una criptomoneda a alguien en internet así tal cual como solemos transferir dinero de nuestra cuenta bancaria a la cuenta bancaria se un tercero, pero cabe señalar que en el caso de las criptomonedas podemos realizar transferencias sin intermedios como un banco.

Hoy en día las criptomonedas más conocidas son el Bitcoin y el Ether, pero de igual forma hay que estar consciente que actualmente aún se continúan creando nuevas criptomonedas, esto es debido a que muchas personas a nivel mundial las utilizan desde hace algunos años para hacer pagos rápidos y evitar los cargos de transacción, que se suele pagar al realizar transferencias de una cuenta bancaria a otra.

E incluso hay que estar muy consciente que muchas personas buscan adquirir criptomonedas como una inversión, con la plena esperanza de que esta aumente con el tiempo su valor, como muchos de ustedes ya lo saben las criptomonedas también se pueden comprar con tarjetas de crédito o en su defecto a través del proceso de minería, estas luego son almacenadas en un monedero o también conocido como cartera digital, la cual estará bien sea en línea, en su ordenador o en otro soporte técnico.

No podemos negar el hecho de que en la actualidad muchas personas, tiendas y empresas hasta están haciendo uso de las criptomonedas para comercializar de forma plena, e incluso ya podemos ver hasta productos o servicios que son ofrecidos a cambio de criptomonedas, pero cabe señalar que las personas que generalmente comercializan con esta moneda digital deben tener sus precauciones para evitar estafas, o inconscientes con las mismas.

Por suerte para ellos hoy en día nosotros les traemos grandes noticias, ya que hace poco fue lanzada al mercado un intercambio de criptomonedas totalmente asegurado, el cual ayuda a proteger sus monedas digitales de las operaciones de piratería, cosa que es genial y es posible gracias a Burency exchange además tengan en cuenta que esta plataforma web es ideal, recuerden que muchas operaciones de hackeo han ocurrido en los últimos años con muchas plataformas online diferentes, en cambio Burency Exchange nos ofrece un seguro completo para criptomonedas, lo que significa que de ahora en adelante realmente podremos comerciar con criptomonedas de una forma netamente segura, que era lo que todos desde hace tiempo estábamos esperando.

Por suerte desde ya pueden registrarse en dicha plataforma web para empezar a proteger muy bien sus monedas digitales, además es importante mencionar que si nosotros nos registramos en Burency Exchange y compartimos su enlace de referencia a nuestros amigos y/o conocidos, al usar entonces su enlace de referencia podremos obtener hasta un 30% de ganancias de la primera persona que se registre por medio de dicho enlace, como un 15% de ganancia por la segunda persona que se registre y un 5% de ganancia por la tercera persona que lo haga.