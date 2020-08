Colombianos ganan premio de innovación con softtware para detectar la malaria

Laura Velásquez, José Zea, y el padre de este último, el médico cirujano Elías Gómez, idearon Arkangel AI, un software de inteligencia artificial que permite detectar de forma rápida y precisa patologías como la malaria.

Por: EFE 02:09 PM / 02/08/2020

Un equipo de colombianos ganó el reto de Innovación Abierta de la multinacional Novartis, la agencia de emprendimiento Innpulsa y Connect Bogotá con el desarrollo de un software capaz de detectar la malaria en entre tres y diez segundos, una propuesta que beneficiará las zonas de más alto riesgo del país.







Laura Velásquez, José Zea, y el padre de este último, el médico cirujano Elías Gómez, idearon Arkangel AI, un software de inteligencia artificial que permite detectar de forma rápida y precisa patologías como la malaria.







En Colombia hay unos 12 millones de personas en riesgo de contraer malaria, una enfermedad tropical compleja de tratar en algunas regiones del país porque las poblaciones menos favorecidas generalmente no tienen acceso a un diagnóstico oportuno.







"Esta es una patología olvidada que teniendo cura deja muchas víctimas por no ser detectada a tiempo", afirmó el arquitecto José Zea, quien tuvo malaria en dos ocasiones.







La malaria o paludismo es una enfermedad transmitida por la picadura de mosquitos del género Anopheles y, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2018 causó la muerte a unas 405.000 personas en el mundo, la mayoría de ellas niños menores de cinco años.







"Mis padres tuvieron los recursos para llevarme en avión a lugares en donde pudieron detectar a tiempo la enfermedad para ser tratado, pero ¿qué pasa con todas las personas que se quedan sin tratamiento porque no tienen los recursos para ir a centros asistenciales donde les puedan decir lo que tienen?", agregó el joven de 25 años.







El equipo ganó un premio de 30.000 dólares por desarrollar el software que permite pasar de una revisión manual de células infectadas, que tomaba 50 minutos, a un conteo de tres segundos.







Con ese dinero implementarán el algoritmo en zonas vulnerables de Colombia como el selvático departamento del Chocó.







"Queremos llegar a zonas críticas del país como el departamento del Chocó que en este momento además de tener casos de covid-19 presenta un pico de malaria. Gracias a la ayuda de Novartis podremos seguir salvando vidas en el país", explicó Laura Velázquez.







La iniciativa de Novartis, en alianza con Innpulsa y Connect Bogotá, busca soluciones de base científica, tecnológica o social que permitan mayor eficiencia en la prevención, detección y control de la Enfermedad de Chagas y la malaria para mejor la calidad de vida en las comunidades de Colombia.