Cohete de SpaceX lanza al espacio cuarto grupo de 60 satélites de internet

Por: XINHUA 07:00 AM / 31/01/2020

La compañía espacial privada de Estados Unidos SpaceX lanzó al espacio este jueves su cuarto grupo de 60 satélites Starlink, en un esfuerzo por construir una red de 12.000 satélites capaz de ofrecer servicios de internet de banda ancha.

El cohete Falcon 9, que transporta los satélites, despegó a las 09:06 hora del este (14:06 GMT) desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 40 en la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral, Florida, de acuerdo con una transmisión en vivo de SpaceX.

Antes del lanzamiento, SpaceX ya había puesto tres grupos de satélites Starlink en órbita, 180 en total.

Unos ocho minutos después del despegue, el Falcon 9 completó su primera etapa, y aterrizó en la plataforma dron "Of Course I Still Love You" desplegada en el océano Atlántico. Previamente lanzó la nave Crew Dragon en su primera misión de demostración en marzo de 2019 y la Misión Constelación RADARSAT en junio de 2019.

Alrededor de una hora después del despegue, los satélites fueron desplegados a una altitud de 290 kilómetros. Se moverán a sus órbitas planeadas y altitud operacional de 550 kilómetros luego de que se realicen revisiones, de acuerdo con SpaceX.

SpaceX planea lanzar al espacio unos 12.000 satélites Starlink para 2024, y ha dado a conocer un plan más grande para lanzar 30.000 adicionales, lo que elevará el total a 42.000.

El servicio de internet de la compañía estará disponible en el norte de Estados Unidos y Canadá en algún momento de este año, y la cobertura global está planeada para el 2021.