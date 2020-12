Clicktrans, la plataforma que lleva 10 años revolucionando el sector del transporte y la logística

La plataforma actúa como canal de comunicación entre los dos agentes principales del transporte de mercancías: el receptor y el emisor de la propia carga y el transportista.

Por: Sara Dominguez 06:00 AM / 02/12/2020

10 años en el mercado es el bagaje que ofrece Clicktrans como carta de presentación. Esta plataforma revolucionó el sector de la logística y el transporte hace ya más de una década gracias a su innovador sistema de trabajo.

Consciente de la importancia del transporte de mercancías, actividad estratégica para el desarrollo de cualquier economía, supo ver un nicho de mercado en un proceso no muy potenciado hasta la fecha: poner en contacto a personas y empresas con los propios transportistas.

De este modo, la plataforma actúa como canal de comunicación entre los dos agentes principales del transporte de mercancías: el receptor y el emisor de la propia carga y el transportista, que es quien debe ponerla en circulación.

Una apuesta por la eficacia logística y el respeto medioambiental

Clicktrans ofrece un sistema de mediación logística en el que caben todo tipo de cargas a transportar, aunque las que se transportan con más frecuencia son mueles, pallets y coches. La plataforma está creciendo en toda Europa porque muchas empresas y clientes están comprobando las ventajas que supone este sistema.

En el caso del Envío de coches, por ejemplo, si el transportista no realiza el trayecto hasta que no complete la capacidad de su vehículo, se reduce el número de viajes y por tanto el total de emisiones de gases de efecto invernadero emitidas a la atmósfera. Al mismo tiempo, los clientes también ahorran en sus gastos, pues el envío no es exclusivo, sino compartido. Esto puede suponer pagar hasta un 60% menos.

La apuesta por la reducción en la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera se traduce en la reducción total de 20 millones de kilos de CO2, una cifra que crece con cada envío que se gestiona desde Clicktrans.

Clicktrans, más de un millón de envíos desde 2010

La plataforma nació en 2010 como el primer mercado online en Polonia para el servicio de transportes. En estos 10 años de trayectoria Clicktrans ha conseguido expandirse a otros países en Europa y ya está presente en cuatro mercados nacionales: la propia Polonia, España, Reino Unido y Alemania.

En la actualidad cuentan con cuatro páginas web, más de 500.000 clientes y 60.000 transportistas que colaboran activamente con Clicktrans. La plataforma cuida especialmente el sistema de notificaciones, de modo que cuando se activa un envío, el transportista recibe un aviso en su teléfono móvil en caso de que un cliente le envíe un mensaje o acepte un presupuesto.

Además de sus web, Clicktrans cuenta también con una app móvil para facilitar el trabajo a los transportistas. La app se ha creado en respuesta a las demandas de los profesionales y como fórmula para continuar digitalizando el sector de la logística y el transporte.

Desde su web, Clicktrans.es, el equipo de la plataforma también ofrece consejos y noticias sobre el transporte de cargas en su blog.

Agilizar un sector que mueve más del 3% del PIB nacional

El Instituto Nacional de Estadística refleja que el transporte y almacenamiento ocupa en España a casi un millón de personas y que genera un valor adquisitivo total correspondiente al 3,4% del PIB nacional.

Los datos del sector son positivos en los últimos años tras una época de malos resultados económicos. Tras la crisis económica de 2008, la facturación del sector cayó de manera consecutiva durante seis años.

Los tan deseados brotes verdes no aparecieron numéricamente hasta el ejercicio 2015, periodo de inflexión para el sector, pues la facturación ha ido creciendo cada año hasta alcanzar los 15.400 millones de euros en el transporte por carretera en 2019. Está por ver cómo afecta la crisis del coronavirus a esta actividad económica, que tradicionalmente se ha sincronizado muy bien con el aumento del PIB.

En ese sentido, Clicktrans es un ejemplo claro de que la apuesta por la sostenibilidad, la eficiencia en los envíos, el ahorro de costes y la intermediación directa entre clientes y empresas y transportistas es una vía consolidad de éxito.

¿Qué ocurrirá con el transporte de mercancías por carretera cuando se introduzcan restricciones a los combustibles fósiles?

La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero es uno de los grandes caballos de batalla a los que se enfrenta el sector, y no solo el transporte de mercancías por carretera, sino también por vía aérea y marítima.

La logística, distribución y transporte se encuentran en un momento de impasse marcado por la grave crisis ambiental que vive el planeta. Cuando se habla ya de estrategias para promocionar los vehículos eléctricos, al menos los turismos, muchas empresas automovilística también trabajan en planes para sacar partido del hidrógeno como combustible que alimente los grandes camiones, por la incapacidad de grandes autonomías de las baterías eléctricas.

Hasta que llegue ese momento, apuestas como las de Clicktrans son bienvenidas pues le dan un impulso necesario al sector a través de la digitalización y la reducción en la emisión de gases de efecto invernadero.