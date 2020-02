Científicos descubren el primer animal que puede sobrevivir sin respirar

Un análisis microscópico y genómico de la criatura reveló que, a diferencia de todos los demás animales conocidos, H. salminicola no tiene un genoma mitocondrial.

Por: Agencias 12:22 PM / 27/02/2020

Cuando la gota parasitaria conocida como Henneguya salminicola hunde sus esporas en la carne de un sabroso pescado, no aguanta la respiración. Esto se debe a que H. salminicola es el único animal conocido en la Tierra que no respira.

Si pasaste toda tu vida infectando los densos tejidos musculares de los peces y los gusanos submarinos, como lo hace H. salminicola , probablemente tampoco tendrías muchas oportunidades de convertir el oxígeno en energía. Sin embargo, todos los demás animales multicelulares en la Tierra cuyos científicos de ADN han tenido la oportunidad de secuenciar tienen algunos genes respiratorios. Según un nuevo estudio publicado el 24 de febrero en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences , el genoma de H. salminicola no.

Un análisis microscópico y genómico de la criatura reveló que, a diferencia de todos los demás animales conocidos, H. salminicola no tiene un genoma mitocondrial, la porción pequeña pero crucial del ADN almacenada en las mitocondrias de un animal que incluye genes responsables de la respiración.

Si bien esa ausencia es biológica primero, tiene un carácter extraño para el peculiar parásito. Al igual que muchos parásitos de la clase myxozoa, un grupo de nadadores simples y microscópicos relacionados con las medusas, H. salminicola alguna vez se parecía mucho más a sus antepasados de gelatina, pero ha evolucionado gradualmente para no tener ninguno de sus rasgos multicelulares, reseñó el portal web, Livescience.



Esa reducción genética probablemente representa una ventaja para parásitos como H. salminicola , que prosperan reproduciéndose lo más rápido y con la mayor frecuencia posible, dijo Huchon. Los mixozoos tienen algunos de los genomas más pequeños del reino animal, lo que los hace altamente efectivos. Si bien H. salminicola es relativamente benigno, otros parásitos de la familia han infectado y eliminado poblaciones pesqueras enteras, dijo Huchon, lo que los convierte en una amenaza tanto para los peces como para los pescadores comerciales.

Cuando se lo ve saliendo de la carne de un pez con burbujas blancas y rezumantes, H. salminicola parece una serie de gotas unicelulares. ( Se dice que los peces infectados con H. salminicola tienen "enfermedad de tapioca"). Solo las esporas del parásito muestran alguna complejidad. Cuando se observan bajo un microscopio, estas esporas parecen células de esperma azuladas con dos colas y un par de ojos ovales, extraños.

El núcleo de cada espora de H. salminicola se ilumina en verde bajo un microscopio fluorescente.

Esos "ojos" en realidad son células que pican, dijo Huchon, que no contienen veneno pero ayudan al parásito a engancharse en un huésped cuando es necesario. Estas células punzantes son algunas de las únicas características que H. salminicola no ha abandonado en su viaje de reducción evolutiva, apuntó el portal.

"Siempre se piensa que los animales son organismos multicelulares con muchos genes que evolucionan para ser cada vez más complejos", dijo Huchon. "Aquí, vemos un organismo que va completamente al revés. Han evolucionado para ser casi unicelulares".

Entonces, ¿cómo adquiere energía H. salminicola si no respira? Los investigadores no están totalmente seguros. Según Huchon, otros parásitos similares tienen proteínas que pueden importar ATP (básicamente, energía molecular) directamente de sus huéspedes infectados. H. salminicola podría estar haciendo algo similar, pero se necesita más estudio del genoma del organismo extraño para descubrirlo.