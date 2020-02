China avanza en desarrollo de robot para pruebas de coronavirus

El robot, que tendrá un brazo mecánico flexible y una pieza diseñada especialmente para tomar las muestras, puede ser controlado de forma remota.

Por: XINHUA 12:00 PM / 05/02/2020

Expertos chinos están trabajando en la investigación y desarrollo de un robot que puede reemplazar a las enfermeras a la hora de realizar el examen de garganta a potenciales pacientes del nuevo coronavirus, a fin de contener su propagación.

La investigación y desarrollo, realizada por Siasun, un importante fabricante de robots, y el Instituto de Automatización de Shenyang de la Academia de Ciencias de China, fue iniciada hace una semana.

Varios departamentos han sido movilizados para el desarrollo, la instalación y las pruebas de la máquina, con el fin de agilizar el proceso.

En una prueba del coronavirus, una enfermera usa un hisopo o bastoncillo para tomar una muestra de las secreciones de la garganta del paciente, lo que representa un riesgo de contagio.

El robot, que tendrá un brazo mecánico flexible y una pieza diseñada especialmente para tomar las muestras, puede ser controlado de forma remota para proteger del virus a las enfermeras, según Siasun Robot and Automation Co., Ltd.

La compañía, con sede en Shenyang, capital de la provincia nororiental de Liaoning, fue establecida en 2000 y empezó a cotizar en el mercado de empresas emergentes Growth Enterprise Market en 2009.