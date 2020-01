Celulares con carga para 5 días: lo que prometen las nuevas baterías de sulfuro de litio

Un nuevo modelo experimental de batería con este componente está a punto de entrar en producción en masa.

Por: Agencias 09:50 AM / 14/01/2020

No falla: basta que tratemos de estirar la vida de nuestro móvil para que termine muriendo justo antes de enviar ese último e imprescindible mensaje. Porque sí, los teléfonos han evolucionado mucho desde que el smartphone se volviera popular, pero acarrean una espina que no consiguieron sacarse: la duración de la batería. Los 4.000 mAh de capacidad son bastante habituales, pero no suelen evitarnos el cargar el teléfono cada dos días. Incluso a diario si lo exprimimos a fondo.

El campo de las baterías es uno de los más abonados a investigaciones científicas. Son muchas las universidades con estudios relacionados, también con prototipos que, según las investigaciones, mejorarían los componentes actuales para no solo darle más duración a la batería, también más seguridad y mayor vida útil.

Ahora bien, existe un nuevo modelo experimental que está casi a punto de entrar en producción en masa: las baterías de sulfuro de litio.

Para que un componente tan vital para los dispositivos electrónicos mejore de manera drástica toda novedad debe no solo demostrarse en laboratorio, también ha de poder llevarse su fabricación a las líneas de producción actuales. Esto implica que, de utilizarse materiales y maquinaria distintos, el proceso de adaptación que necesitan las empresas tiende a extenderse en el tiempo. Esta es la razón por la que aún no hayamos visto baterías de grafeno pese a haberse demostrado mucho más eficientes, por ejemplo (hay rumores en torno a que el Huawei P40 Pro podría ser el primero).

Según explica la Universidad de Monash, las primeras pruebas a gran escala de las baterías de sulfuro de litio tendrán lugar en Australia este año. Esto implica que la mejora en las baterías ha dado el salto del laboratorio al uso cotidiano.

Además, las grandes empresas de fabricación han mostrado interés en llevar las nuevas baterías a sus plantas de manufactura, por lo que el sulfuro de litio (Li-S) podría ser el sucesor de los iones de litio actuales (Li-On).

Científicos de la Universidad de Monash han patentado un proceso de fabricación y diseño de las citadas baterías de sulfuro de litio. Estos componentes, que hacen uso de los mismos materiales que las baterías de ion litio actuales, utilizan sulfuro de litio en el cátodo y aprovechan de mejor manera el diseño interno de las celdas gracias a la patente de los investigadores.

Por todo ello, las nuevas baterías de sulfuro de litio pueden acomodar de mejor manera el estrés al que se ven forzados los componentes internos de las celdas mejorando la vida útil y también la capacidad.

La Universidad de Monash asegura que sus baterías son las más eficientes con sulfuro de litio y que son capaces de aumentar la duración de un móvil hasta los cinco días. No han dado datos concretos de capacidad.

Veremos si las primeras pruebas a gran escala terminan ampliando la duración de los móviles que están por llegar.