Casinos de Latinoamérica cierran debido al Coronavirus

Por: Nota de Prensa 04:38 AM / 04/05/2020

La industria del azar y juegos ha sido duramente golpeada por el Coronavirus y las medidas de distanciamiento social preventivo que se han tomado en América Latina con intenciones de frenar un alto número de contaminados y, aunque las fechas de cierre no son permanente, las pérdidas podrían ser muy grandes, incluso para cuando vuelvan a abrir.

Actualmente, son varios los países de Latinoamérica que han decidido postergar las fechas de distanciamiento social, siendo inicio o mediados de mayo del 2020 una fecha tentativa, de acuerdo a como se desenvuelva el abarcamiento de salud ante la cantidad de infectados. Es por eso que, para muchos países como Argentina y Colombia, no se espera que se continúen las operaciones de casinos hasta esas fechas.

Casinos de Latinoamérica cierran por salud

Actualmente, la prioridad mundial y la de los gobiernos de América Latina es la salud, por encima del bienestar económico de los negocios que promuevan conglomeraciones cerradas de personas.

Por eso, ya luego de cuatro meses de que la entonces infección del COVID-19 hiciera estragos en la economía china, los casinos y comercios mundiales han tenido que cerrar sus puertas, muy en contra de las planificaciones anuales y en miras de desalentar los efectos de un enemigo invisible y para muchos, desconocido.

El golpe a los casinos de Latinoamérica se comienza a sentir desde el mes de marzo, en especial al ver el despliegue de la infección del Coronavirus en Europa y con temor de recibir golpes más fuertes en pérdidas humanas como España e Italia. Es por eso que la medida de cerrar todos los locales y los decretos de estado de emergencia irrumpió en las actividades financieras, de ocio, apuestas y comercio de manera inesperada.

Esto se debe a la facilidad (que en el comienzo era desconocida) de esparcimiento por todo el mundo, al punto que todas las personas se han visto obligadas a cambiar su forma de vivir, de interactuar y cancelar hasta nuevo aviso, las actividades al aire libre.

El ejemplo de España, golpeado fuertemente por la crisis, mostrando un sistema de salud no preparado para una pandemia, fue suficiente incentivo para los gobiernos de Latinoamérica que, luego de la declaración del distanciamiento social preventivo, se vieron afectados al punto de declarar la emergencia sanitaria, tal es el caso de Argentina.

México ante la pandemia

A diferencia de Argentina y pese a triplicar la población de dicho país, México demoró alrededor de dos semanas en actuar frente a la oleada de infectados, con un poco menos de 130 millones en su población, el país azteca está preparándose para sufrir grandes pérdidas, desde el punto de vista humano y comercial.

Gracias a esto y quizás, al desconocimiento público de los mexicanos ante tantos infectados, el famoso operador de casinos físicos y digitales, Caliente México, ha cerrado más de 40 locales en todo el país y de forma abrupta a finales de marzo, más por ordenanza del gobierno que por planificación ante la crisis.

No obstante, estas medidas tomadas por el gobierno mexicano no obedecen a planeación estratégica para combatir la propagación del virus, por el contrario, aun cuando el casino Caliente México ha cerrado sus establecimientos, la decisión de qué locales deben cerrar y por qué dependen exclusivamente de cada estado, no de una medida nacional.

Se conoce que en Baja California existen aún casinos operando, aunque con pocas personas. Esto da a entender que la medida está condicionada a lo que dictamine cada dependencia estatal en la nación, por eso, Caliente México ha podido mantener sus operaciones únicamente en Morelia, ya que en ese estado no hay decretos de cierres aún.

Colombia entre los casinos de Latinoamérica afectados

Otro de los países que ha sido duramente impactado por la crisis mundial del COVID-19 es Colombia, sin embargo, su situación es muchísimo más crítica que México y otros países de Centroamérica, ya que este país, al igual que muchos de Sudamérica, cuenta con un alto índice de empleados en condiciones marginales cuyos derechos laborales se encuentran fácilmente vulnerados con las medidas de cuarentena.

Tal es el caso de los empleados de los casinos de dicho país, que, luego de un decreto emitido por los Ministerios de Salud, Protección Social, Economía e Industria y Turismo, absolutamente todos los establecimientos cuyas labores conlleven a una aglomeración de personas, deben mantenerse cerrados hasta el 10 de mayo, según mandato presidencial.

Dejando desempleado a los trabajadores de los casinos que ven como otras áreas, como la de los hoteles pueden funcionar con normalidad, notando que las decisiones de distanciamiento social fueron más severas que México, cerrando todos los casinos físicos que operaban en el territorio nacional colombiano, además de las prohibiciones de consumo de bebidas alcohólicas en áreas públicas y abiertas.

Desafortunadamente, América Latina posee una realidad laboral muy distinta a Estados Unidos y Europa, el empleado de los casinos en los países latinos no saben qué sucederá con sus sustentos. Además de sentirse desalentados al ver que las medidas temporales de clausura se sigan extendiendo de acuerdo a los anuncios gubernamentales de cada país, quedando más a la deriva en su situación económica y volviendo aún más incierta su situación.

Aunque estas medidas se puedan levantar de acuerdo a cómo se desarrolle la pandemia, sigue siendo incierto el futuro de los casinos de Latinoamérica tanto para sus empleados como para sus dueños.