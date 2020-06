Uno de los beneficios claves y/o razón para usar los servicios de My Country Mobile es porque este posee sin duda alguna una telefonía avanzada para teléfonos comerciales, es decir, cuenta con telefonía avanzada para línea telefónica comercial.

Por: Nota de Prensa 05:10 AM / 19/06/2020

Nosotros hoy quisimos hacer este post con el único fin de nombrarles algunos beneficios que ofrece My Country Mobile y por ende presentarles cuáles son las razones principales para hacerse de sus servicios, así que sin más que acotar comencemos de lleno con este interesante tema.

Uno de los beneficios claves y/o razón para usar los servicios de My Country Mobile es porque este posee sin duda alguna una telefonía avanzada para teléfonos comerciales, es decir, cuenta con telefonía avanzada para línea telefónica comercial, lo que significa que si nosotros tenemos un negocio podemos fácilmente comprar sólo un número virtual para nuestro negocio y esto lo podemos hacer desde cualquier lugar en más de 2000 ubicaciones en todo el mundo, gracias a My Country Mobile, además es claramente el no 1 proveedor de servicios de contacto en la nube más eficiente del mundo.

Lo mejor de todo es que seleccionar tu número como el plan acorde a tus necesidades es sumamente fácil y rápido de hacer, este e incluso posee configuraciones instantáneas, no es como esos otros servicios que integran cuotas de la nada, es muy importante señalar que este servicio ofrece desvío de llamadas a cualquier país, tiene también aproximadamente más de 25 características de VoIP Business incluidas, es un servicio móvil usado hoy en día por más de 3000 de empresas en todo el mundo, esta es hasta la solución más barata que se puede encontrar en la actualidad, ya que gracias a dicho servicio en sí podemos ahorrar un total del 80%, puesto a que este nos ofrece planes desde solo unos cuantos 4.99 $, cosa que es genial para nosotros.

Pero eso no es todo, gracias a My Country Mobile, nosotros podemos hasta monitorear nuestras llamadas, por medio de la opción Escritorio Mobile, lo que nos da la oportunidad de tener un mejor control de las mismas, además gracias a dicho servicio tendremos la oportunidad de hacernos de telefonía virtual de menor costo, como pueden darse cuenta se reducirá en sí el costo ya que tendremos el centro de contacto en la nube y con todas las características posibles que se puedan imaginar, por esta razón es que debemos hacernos de los servicios de este Proveedor de número de teléfono virtual cuanto antes.

E incluso una muy buena razón para hacerse de los servicios de este proveedor de telefonía virtual es porque gracias a él podemos hacernos de números de teléfono alrededor del mundo, es decir, que podemos darle a nuestros clientes un número móvil local, cosa que nos beneficia, ya que de esta manera los potenciales y reales clientes podrán llamar a nuestro negocio bien sea para solventar sus dudas o directamente para comprar un producto y/o servicio, claramente de esta forma ellos si llamaran ya que no tendrán que gastar altas sumas de dinero en la llamada en cuestión, puesto a que no tendrán que marcar a un número internacional para comunicarse con nosotros, como ven esto es realmente muy beneficioso para nosotros, como para nuestro propio negocio, sea cual sea este.

La interfaz de My Country es muy fácil de usar, gracias a ella podemos lograr hasta esta examinar las grabaciones de llamadas, la cuales nos pueden servir para crear la secuencia de comandos más adecuada, en fin nos ayudará de cierta forma a crear nuestro escritorio de ventas, también podemos limpiar nuestros registros de llamada aplicándole así varios filtros, podemos elegir un usuario específico, como un tipo de llamada, podemos analizar el flujo de llamadas, entre mucho más, por ende este proveedor de teléfono en la nube nos hará de ahora en adelante las cosas más fáciles en nuestra compañía.