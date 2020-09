Beneficios de un utilizar un buen Router

La mayoría de las personas en todo el mundo acceden al internet por medio de un módem, sin embargo hay que estar sumamente conscientes que cuando se necesita utilizar más de un dispositivo que requiera usar internet, lo más recomendable es hacerse de un buen router.

Por: Nota de Prensa 05:31 AM / 22/09/2020

No cabe la menor duda que, actualmente la gran mayoría de los hogares a nivel mundial cuentan con servicio de internet, pues las personas por diversas razones suelen navegar en la red a diario, y cabe señalar que la gran mayoría de ellas lo hacen desde una conexión WiFi.

También es importante mencionar que, la mayoría de las personas en todo el mundo acceden al internet por medio de un módem, sin embargo hay que estar sumamente conscientes que cuando se necesita utilizar más de un dispositivo que requiera usar internet, lo más recomendable es hacerse de un buen router, ya que este es un equipo que se conecta al módem y tiene la finalidad de distribuir como organizar de buena manera como de forma óptima la señalar WiFi, es por esta razón que nosotros por medio de este post queremos compartir con todos ustedes los beneficios principales de usar un router.

Amplia cobertura

No cabe duda alguna que cuando se instala en el hogar un router, logramos de inmediato obtener en primera instancia una amplia cobertura, logrando así conectar a varios tipos de dispositivos por más que se encuentren lejos al internet, cosa que es genial porque su que hayan muchos dispositivos conectados en una sola red de internet, el mismo no los rebotara y además podrán estar a 15 metros o hasta 80 metros del módem y de igual forma permanecerán conectados, cosa que no se puede hacer sólo con un módem.

Conecta varios dispositivos

Uno de los beneficios más importantes que nos ofrece la implementación de un router en el hogar, es que este realmente permite mantener conectados a muchos dispositivos a la vez, sin generar en ningún momento algún tipo de problema, como pueden ser los colapsos en la red o incluso los cortes en la señal, por esta razón es que muchas personas hacen uso de este tipo de aparato, así que si tú quieres comprarte uno, ten en cuenta que necesitaras una buena mesa de enrutador, o mejor dicho una mesa adecuada para colocar tu router, así que en handyman.guide podrás encontrar información clave para elegir la mesa perfecta en estos casos.

Alta velocidad

Es importante que todos tengamos en cuenta que, un aporte de gran importancia en la utilización de los routers es la velocidad inalámbrica que otorga este a los dispositivos conectados, pudiendo de esta forma reemplazar el cable de red, recuerden en este punto que la potencia inalámbrica que un router puede ofrecer es hasta 10 veces mayor que la de un módem normal, además brindando al mismo tiempo la capacidad de realizar las actividades que demanden mayores niveles de cargas, todo esto como mucho más sin que la red se llegue a poner lenta.

Fácil configuración

Una de las características más notables de dicho aparato, es su fácil configuración, pues, aunque no lo crean estos tipos de equipos permiten administrar y programar de forma sumamente sencilla el internet, esto es debido a que poseen una plataforma amigable, como también a una aplicación online gratuita al alcance de los usuarios.

Seguridad

Quizás muchos de ustedes no lo sabían, pero estos equipos en sí brindan también protección a la red, ya que cuentan en su totalidad con filtros de seguridad, los cuales permiten identificar de forma inmediata quién está conectado a internet, como así vez conocer las páginas o sitios webs que cada dispositivo visita y bloquea a los usuarios no deseados, cosa que es muy beneficiosa para nosotros.