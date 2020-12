Beneficios de tener una aspiradora sin cable

Hay varios tipos de aspiradoras –sin cable- modernas y, dentro de este grupo, están las aspiradoras verticales o aspiradoras escoba. Su diseño permite que su funcionamiento sea óptimo, y están pensadas para ofrecer mejores resultados.

Por: Nota de Prensa 06:12 AM / 01/12/2020

Las aspiradoras escoba facilitan una tarea que está presente en todos los hogares: aspirar. Son una versión más moderna, eficiente y cómoda que las aspiradoras tradicionales, y también son dispositivos que han tenido mucha popularidad en los últimos años.

Hay varios tipos de aspiradoras –sin cable- modernas y, dentro de este grupo, están las aspiradoras verticales o aspiradoras escoba. Su diseño permite que su funcionamiento sea óptimo, y están pensadas para ofrecer mejores resultados. Hay varios tipos y variaciones de estos electrodomésticos, para saber más sobre ellos, esta web sobre aspiradoras tiene toda la información necesaria.

Una aspiradora escoba es un dispositivo capaz de aspirar y retener el polvo y la suciedad, facilitando la limpieza. Cumplen con la tarea de aspirar, al igual que los modelos tradicionales, con la diferencia de que su diseño no emplea cable de alimentación eléctrica, y tienden emular una escoba, para mejor maniobrabilidad.

Al no tener cable, se alimentan de una batería recargable, de esta forma, su transporte es más sencillo y, al no tener que pasarla de un enchufe a otro, agilizan la limpieza del hogar ahorrando hasta 30% del tiempo. Con estos modelos, no solo se ahorra tiempo, sino también esfuerzo, ya que son mucho más potentes e incluyen accesorios que hacen todo más sencillo.

Características de una aspiradora escoba

La principal característica de estos modelos, es que la mayoría suele ser 2 en 1, lo que significa que también se convierten en aspiradora de mano. De esta forma, se obtiene un dispositivo con el que se puede hacer una limpieza completa: suelo y muebles.

Otra característica que suelen tener la mayoría de las aspiradoras verticales es que incluyen accesorios que ayudan a la limpieza. Es normal ver un modelo que tiene más de un cabezal o cepillo, así como varias extensiones para su modo de mano. Las más populares son los cepillos especiales para alfombras de pelo largo, cepillos especiales para tapicería y textiles, y los extensores, que permiten aspirar en vertical paredes y cortinas.

Los mejores modelos, en la actualidad, han tenido la inclinación por presentar cepillos multifuncionales, que sirven para cualquier tipo de superficie. Así, un solo accesorio es suficiente para limpiar varias superficies, agilizando mucho más la limpieza.

Estos modelos han desplazado casi por completo a sus antecesoras tradicionales, ya que su funcionamiento es óptimo y su diseño es más cómodo para el usuario promedio. Además, su precio, considerando sus prestaciones, no es elevado.

En ese sentido, tener una aspiradora sin cable, para realizar las tareas de limpieza, trae los siguientes beneficios:

· Mejor maniobrabilidad, ya que su diseño permite utilizar la aspiradora como si fuese una escoba

· Variedad de cepillos, accesorios y extensiones.

· Rapidez en la limpieza.

· Mejores resultados, su potencia suele ser más alta.

· Son más ligeras.

· Dos dispositivos por el precio de uno: una aspiradora vertical y una de mano.

· Mejor almacenamiento, son más compactas y suelen incluir una base de carga que se puede adosar a la pared.