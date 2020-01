Sin remordimiento: Aquí 5 buenas razones para comer pizza

La pizza es un plato bastante equilibrado que si se suministra correctamente puede ser muy beneficiosa para la salud.

Por: Nota de prensa 01:30 PM / 07/01/2020

Aunque suene curioso. Los expertos y nutricionistas han afirmado que comer pizza resulta beneficioso para la salud, siempre y cuando se tome un consumo moderado del alimento.

La pizza no es una comida dañina, es realmente un plato bastante sano como equilibrado, que permite un gran aporte de nutrientes al organismo.

En la actualidad, este plato puede ser encontrado en cualquier parte del mundo. Claros ejemplos como Little Caesars, una de las cadenas de pizza más grandes del mundo.

Entre los beneficios de comer pizza están los siguientes:

1. Por si no lo sabias la pizza es rica en hidratos de carbono complejos, estos generalmente liberan energía más lentamente que los hidratos de carbono simples, estos además contribuyen a mantenerse en forma, como también a controlar mejor el apetito, por lo tanto, a estabilizar los niveles de energía, por esta razón después que comemos pizza nos sentimos llenos durante más tiempo y por ende no necesitamos picar entre horas como de costumbres lo solemos hacer.

2. Para nadie es un secreto que la pizza es un alimento que contiene muchas grasas, pero estas grasas son buenas, son ácidos grasos insaturados, los cuales simplemente favorecen la circulación y ayudan de cierta forma a reducir el colesterol malo, así que comer pizza es una buena idea.

3. La pizza también es rica en calcio como en vitamina C, D, E y K, en hierro, pero además en proteínas, los cuales claramente poseen propiedades benéficas para nuestro propio organismo, esto es gracias al condimento que este hecho a base de tomate en conjunto del queso.

4. E incluso una pizza solo presenta un aporte de calorías un poco superior al de consumir un plato de pasta condimentado, lo que significa que si se equilibra adecuadamente con otras comidas diarias esta no implicara ningún tipo de peligro ni siquiera en aquellas personas que cuidan al máximo la línea.

5. Un dato que ya todos conocemos perfectamente es que este tipo de alimento no hace bien solo a la salud, pues también contribuye en nuestro bienestar emotivo, pues todos estamos muy conscientes que el simple hecho de comernos un pedazo de pizza nos hace sentir contentos, por ello es que este tipo de alimento se convierte en uno de los favoritos por la población a nivel mundial, es más no conozco a nadie que no le guste este delicioso alimento.

Como pueden darse cuenta la pizza es un tipo de platillo bastante completo, el cual además es muy delicioso, este lo podemos comer si lo deseamos en el desayuno, almuerzo o en la cena, sin tener que romper nuestra dieta alimenticia.