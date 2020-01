Aplicación móvil rastrea el origen del café

“Thank My Farmer”, permitirá a los consumidores conocer el origen del café que consumen para entender su origen y calidad e incluso apoyar al agricultor que cultivó los granos.

Por: Redacción Web 05:15 AM / 11/01/2020

Una nueva aplicación móvil llamada “Thank My Farmer”, permitirá a los consumidores conocer el origen del café que consumen para entender su origen y calidad e incluso apoyar al agricultor que cultivó los granos. Farmer Connect es una plataforma de trazabilidad que ha sido desarrollada en colaboración con entidades líderes presentes en toda la cadena de suministro mundial, como Beyers Koffie, la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) de Colombia, Itochu Corporation, Jacobs Douwe Egberts (JDE), The JM Smucker Company, Rabobank, RGC Coffee, Volcafe, Sucafina y Yara International, y que aprovecha el potencial de IBM Blockchain diseñada para incrementar la trazabilidad, eficiencia y equidad en la cadena de suministro de café.



En la actualidad se consume más de medio billón de tazas de café al año, y hasta dos tercios de los consumidores de entre 19 y 24 años dicen que prefieren comprar café que se cultive de manera sostenible y se obtenga de manera responsable. Pero a pesar de los avances con organismos internacionales de certificación, el hecho de que el café forme parte de una gran cadena de suministro global dificulta su trazabilidad. Una vez cultivados, los granos hacen varias escalas, por ejemplo, en cooperativas, exportadores, despachadores, importadores, tostadores, distribuidores y minoristas, antes de llegar finalmente al consumidor. Cada participante en este complejo sistema solo hace seguimiento de su pequeño segmento de la travesía, y cada uno usa su propio sistema para registrar datos. Como resultado, la información del producto se encuentra fragmentada.



Los consumidores que esperan cerrar la brecha entre las tiendas de su localidad y el agricultor que cultivó el café que están bebiendo ahora tienen una solución, gracias a la misma tecnología blockchain que respalda a IBM Food Trust. Farmer Connect presenta una aplicación orientada al consumidor denominada “Thank My Farmer”, que extrae información directamente de la tecnología blockchain, de forma estandarizada que puede ser usada en toda la industria. Conecta al usuario con los agricultores, comerciantes, tostadores y marcas. La información se presenta en un mapa interactivo, en el que cada producto puede contar una historia de forma simple y escalable. La aplicación “Thank My Farmer” también presenta proyectos de sostenibilidad en comunidades cafeteras y la oportunidad de que los consumidores apoyen esos proyectos.



La tecnología Blockchain reúne a todas las partes en la cadena de suministro de café, simplificando el intercambio, el seguimiento de la información y los pagos; permitiendo que la industria trabaje en conjunto con más confianza. Crea una cadena de transacciones digitalizada permanente que no puede modificarse. Cada participante en la red tiene una copia exacta de los datos, y las adiciones a la cadena de bloques se comparten en toda la red, según el nivel de permiso de cada participante. Los agricultores, mayoristas, comerciantes y minoristas pueden interactuar de manera más eficiente utilizando un acceso integral a datos casi en tiempo real, y los consumidores pueden tener nuevos conocimientos sobre los orígenes de los productos que consumen.



“El objetivo es humanizar la relación de cada consumidor de café con su taza diaria”, señaló David Behrends, fundador y presidente de Farmer Connect. “Los consumidores ahora pueden desempeñar un papel activo en la gobernanza de la sostenibilidad, al apoyar a los productores de café de países en desarrollo. A través de blockchain y esta aplicación para el consumidor, estamos creando un ciclo virtuoso”.



La nueva aplicación móvil se lanzará al mercado general a principios de 2020. Los usuarios de EE UU y Canadá podrán escanear códigos QR en el café premium de origen único del sello 1850. Los consumidores europeos podrán acceder a la aplicación “Thank My Farmer” a través de una nueva marca de origen único, Beyers 1769, café tostado en Beyers Koffie.



Conforme la aplicación se expanda en 2020, se invitará a grandes y pequeñas empresas a unirse, y los consumidores podrán apoyar a las comunidades donde se cultiva su café financiando proyectos locales. Farmer Connect está incorporando actualmente identidad auto-soberana, una nueva forma de identidad digital basada en tecnología distributed ledger, en colaboración con la Fundación Sovrin. Así se cierra el ciclo en una economía circular que mejorará los medios de vida de los pequeños productores, al tiempo que brindará transparencia y una mejor experiencia para el consumidor.



“Este proyecto es otro ejemplo de cómo la tecnología blockchain puede habilitar una vía para el cambio real”, señaló Raj Rao, Gerente General de IBM Food Trust. “Blockchain es más que una tecnología empresarial aspiracional; hoy se utiliza para transformar el modo en que las personas pueden desarrollar confianza en los bienes que consumen. Para las empresas, tiene la capacidad de crear mayor transparencia y eficiencia.”