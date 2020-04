Analizan si nuevo síndrome entre los niños tiene conexión con la Covid-19

En las últimas tres semanas, ha habido un "aumento en el número de niños de todas las edades que presentan un estado inflamatorio multisistémico, que requiere cuidados intensivos en Londres y en otras regiones del Reino Unido".

Por: EFE 02:30 PM / 27/04/2020

Las autoridades sanitarias del Reino Unido informaron este lunes 27-A que han detectado una nueva enfermedad inflamatoria que afecta a niños de todas las edades y que podría estar relacionada con la Covid-19.



En un comunicado dirigido a los médicos, el servicio nacional de salud de Inglaterra (NHS en inglés) señaló que hay una "creciente preocupación" acerca de que un "síndrome inflamatorio relacionado con la Covid-19 esté surgiendo en niños del Reino Unido, o que pueda haber otro patógeno infeccioso, todavía no identificado, que esté asociado a estos casos".



Las autoridades justificaron su alarma al detallar que, en las últimas tres semanas, ha habido un "aumento aparente en el número de niños de todas las edades que presentan un estado inflamatorio multisistémico, que requiere cuidados intensivos en Londres y en otras regiones del Reino Unido".



Precisaron que no se sabe cuántos niños se han visto afectados, aunque se cree que es un número menor, ya que la afección parece ser una complicación rara que se ha dado en pequeños que han dado positivo en la prueba del coronavirus y en otros cuyo resultado ha sido negativo.



La patología, según la nota, tiene los síntomas más graves de la Covid-19 y comparte otros del síndrome de shock tóxico y de la enfermedad de Kawasaki atípica, que provocan que los vasos sanguíneos se inflamen e hinchen.



Además, produce dolor abdominal, molestias gastrointestinales e inflamación cardíaca.



Las autoridades sanitarias enviaron este comunicado a todos los médicos especialistas que trabajan en unidades de cuidados intensivos pediátricos en hospitales del Reino Unido y les urgieron a "referir (a los especialistas) de forma urgente" a los pacientes que presenten estos síntomas.



Según cifras de este domingo, el Reino Unido registra 20.732 fallecidos por el virus y un total de 152.840 contagiados, por lo que el primer ministro, Boris Johnson, ha afirmado que las medidas de confinamiento aún no pueden suavizarse.