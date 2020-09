Amazon lanzó Luna, su plataforma de videojuegos por streaming

La suscripción, con un precio inicial de 5,99 dólares al mes, da acceso a un número ilimitado de horas de juego.

Por: AFP / EFE 07:00 AM / 27/09/2020

El gigante del comercio electrónico Amazon formalizó el lanzamiento de Luna, una plataforma de videojuegos por streaming, desafiando así a sus rivales Microsoft y Google en este sector que está en plena expansión.

"Estamos entusiasmados de trabajar con jugadores, streamers y editores como Ubisoft y Remedy Entertainment para construir una gran experiencia de juego para todos", dijo el vicepresidente de dispositivos y servicios de entretenimiento de Amazon, Marc Whitten, el pasado jueves 24-S.

La empresa anunció dos tipos de suscripción: un paquete con un precio inicial de 5,99 dólares mensuales, que da acceso a un número ilimitado de horas de juego y a un vasto catálogo de títulos, y otra opción con un canal del editor francés de videojuegos Ubisoft, cuyo precio aún se desconoce.

La cartera de videojuegos incluirá títulos como Resident Evil 7, Control, Panzer Dragoon, A Plague Tale: Innocence, The Surge 2, Yooka-Laylee, GRID, Abzu y Brothers: A Tale of Two Sons.

Con este nuevo servicio, el grupo de Jeff Bezos pretende competir en un mercado multimillonario con Google, que lanzó su propia plataforma de juegos por suscripción en noviembre, Stadia, y Microsoft, que recientemente añadió el servicio Cloud Gaming para suscriptores a su biblioteca de juegos en línea.

La suscripción a Stadia Pro de Google cuesta 9,99 dólares al mes, y el Xbox Game Pass Ultimate, que incluye la plataforma de juegos remotos de Microsoft, cuesta 14,99 dólares al mes.

El mando de juego de Luna será compatible con un PC, Mac o Fire TV, así como con aplicaciones para iPhone y iPad y, más adelante, para Android.

El acceso a la nueva plataforma de Amazon, antes del estreno, está actualmente disponible sólo por invitación para clientes estadounidenses.

Luna será operada a través de Amazon Web Services (AWS), el titánico servicio de "nube" del grupo con sede en Seattle, líder en este mercado.

El servicio también integrará Twitch, la popular plataforma de streaming para videojuegos de Amazon.

El altavoz Echo ahora es una esfera



El gigante del comercio electrónico también mostró por primera vez los nuevos altavoces esféricos Echo, que cuestan 99,99 dólares, son más rápidos que los modelos anteriores y están disponibles en negro, blanco y azul.



La mayor velocidad de respuesta se logra, según explicaron desde Amazon, mediante un nuevo módulo de reconocimiento de voz dentro del propio dispositivo llamado AZ1 Neural Edge, que permite al asistente de voz Alexa procesar las órdenes in situ mediante inteligencia artificial antes de trasladarlas a la nube.





Junto a los Echo llegó también la versión actualizada del altavoz con pantalla, el Echo Show 10, que en lugar de permanecer siempre fijo en una misma posición como sus predecesores, dispone de tecnología que le permite girar y posicionarse para estar siempre visible independientemente de dónde se encuentre el usuario.