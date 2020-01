¡Adolescente rusa de 13 años embarazada de un niño de 10?

La noticia se llevó en vivo en un programa de la TV. El pequeño se llama Iván y afirma que es el padre del bebé que espera Darya, reseñó Clarín.

Por: Agencias 02:52 PM / 29/01/2020

En Rusia un embarazo es el tema de conversación... y discusión... Una adolescente de 13 años dice que está esperando un bebé y el padre es un ¡niño de 10 años!

La noticia se llevó a un programa que se transmitió en vivo de la televisión rusa, causando gran controversia y preocupación.

El pequeño se llama Iván y afirma que es el padre del bebé que espera Darya, la jovencita de 13 años, reseñó Clarín.

También en vivo se emitieron las opiniones: el doctor Evgeny Grekov, experto en urología y andrología, evaluó al niño y explicó que Iván es demasiado inmaduro sexualmente para haber producido esperma.

Darya rechaza la opinión médica. Insiste en que solo mantuvo relaciones con Iván. Un estudioso en perfiles psicológicos de Moscú afirma que la adolescente dice la verdad.

"Todo esto, que resulta indignante, se dio a conocer en la televisión rusa, que llevó a los menores a un programa que salió en directo. Con el permiso de los padres, el programa reveló un caso que causa una gran controversia y preocupación en Rusia.

El niño y sus padres aceptaron su examen médico con los resultados revelados a millones de espectadores en el popular programa On Air Live conducido por Andrey Malakhov", cuenta Clarín, de Argentina.

Darya (Dasha en ruso), de 13 años, e Iván (Vanya en ruso), de 10, se sentaron en el estudio y la chica reconoció estar embarazada de Iván. Todo se vio a través del programa del canal Rossiya 1, que llevó por título ¡¿Padre a las 10!?

Allí, ambos revelaron que tuvieron relaciones en la casa de la nena cuando su madre no estaba.

El doctor Grekov reitera: "El nene no tiene esperma. Incluso no hay testosterona. Y todavía tiene órganos sexuales infantiles. La pubertad no ha comenzado".

El lugar donde viven los niños se llama Zheleznogorsk, una ciudad de producción nuclear ubicada en Siberia donde no se permite el ingreso de extraños y llevó a que mucha gente del lugar crea que la niña, en realidad, tuvo relaciones con un hombre mayor del lugar.

Durante el programa hubo muchas llamadas, y un vecino de la ciudad de los niños, de 40 años dijo: "Obviamente, alguien más hizo esto. Solo quieren colgárselo al niño ahora".

Darya negó esto y reveló que ella e Iván tuvieron relaciones sexuales. Ella le dijo a los televidentes: "Fue idea de Iván tener sexo (...)".

Tiempo después, Darya dijo que se sintió enferma y comenzó a sufrir náuseas y vómitos constantes. Se comprobó que estaba embarazada de dos meses.

El psicólogo Denis Davydov dijo que cuando Darya fue interrogada sobre si había tenido a alguien más, dio un "rechazo agudo". Y opinó: "Esto me da derecho a decir que no tuvo contacto con otros niños u hombres, que solo tenía a Iván como compañero".

El pequeño Iván dice: "Darya nunca estuvo con otro hombre y yo soy el padre de su bebé".

Los niños se conocieron hace un año y dicen que se enamoraron a primera vista.

Según la jovencita, tiene planeado tener a su bebé y quedarse con él.

En el programa también mostraron una ecografía de Darya, que dijo: "Vi a mi bebé durante la ecografía. Era tan pequeño y lindo. Ahora estoy lista para dar a luz".

La niña y su madre quieren quedarse con el bebé, y esperarán algunos meses más para realizar un ADN y verificar que Iván es el padre del bebé.