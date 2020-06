Adobe lanzó Photoshop Camera

La aplicación está disponible de forma gratuita y funciona tanto en iOS como en Android.

Por: Agencias 10:00 AM / 14/06/2020

Adobe lanzó una nueva aplicación llamada Photoshop Camera que está llena de un montón de filtros muy elaborados que pueden cambiar su rostro y el mundo que lo rodea. Algunos de los filtros son realmente impresionantes: varios identifican el cielo detrás de usted y lo reemplazan con nubes perfectas o una luna mágica; otro te pone dentro de un mundo deslumbrante al estilo Black Mirror; y otro te hace ver como si estuvieras en un cómic.

La aplicación está disponible de forma gratuita y funciona tanto en iOS como en Android (aunque solo los modelos recientes de Pixel, Galaxy y OnePlus son oficialmente compatibles para este último). Adobe lanzó una vista previa de la aplicación en noviembre.

Photoshop Camera tiene poco que ver con Photoshop más allá del hecho de que ambos tienen que ver con fotos y ambos son aplicaciones. Aquí puede hacer una edición básica de fotos: ajuste el contraste, la exposición, la saturación, etc., pero principalmente debe tomar una foto, filtrarla y salir. Si desea realizar ajustes, hay un botón de varita mágica que marca automáticamente los cambios para que no tenga que preocuparse por la configuración real. (La aplicación no puede grabar video, lo cual es muy malo porque los efectos serían bastante divertidos).

El objetivo de Adobe era "llevar la magia de Photoshop directamente al visor de su cámara", dijo el director de tecnología de Adobe, Abhay Parasnis, a The Verge.

Lo difícil para Adobe será lograr que las personas usen su aplicación en lugar de los numerosos filtros disponibles dentro de las aplicaciones sociales que las personas ya están abriendo todos los días. Photoshop Camera tiene un aspecto genial, pero Adobe está compitiendo básicamente con todas las aplicaciones de redes sociales bajo el sol aquí, y hay muchos filtros excelentes dentro de Instagram y Snapchat.

El equipo de Adobe "no nos vemos en competencia con las aplicaciones sociales o las aplicaciones de cámara del sistema operativo", dijo Parasnis. Insinuó que, en el futuro, puede esperar ver a Adobe trabajar en asociaciones para obtener sus filtros dentro de otras aplicaciones, tal vez incluso integradas en las cámaras nativas de algunos teléfonos para que la "magia de Adobe se ilumine también en esos entornos".

Photoshop Camera es realmente una aplicación divertida para jugar. Cuando lo abras, encontrarás media docena de opciones de filtro, la mayoría de las cuales tienen un montón de variaciones entre las que puedes deslizar. Uno de mis favoritos, el filtro Spectrum, tiene diferentes versiones que pueden dividir su imagen en múltiples espectros de color, dejarlo en un vacío geométrico o cubrirlo con franjas con fallas. Algunos otros, como el filtro de alimentos, parecen ser simples filtros de color sin mucha actividad especial. Pero los filtros faciales tienden a ser bastante elaborados.

Adobe tiene la intención de agregar más filtros con el tiempo, algunos de los cuales se asociarán con artistas y creadores específicos. En el lanzamiento, hay un puñado de colaboraciones, incluida una con Billie Eilish que hace que los cielos se vean misteriosos y llueva sobre ti el logotipo de Blohsh. Los creadores no pueden vender estos en este momento, pero Parasnis dijo que "puedes imaginar un mundo ... donde habrá lentes especiales con propósitos monetarios directamente" en torno a eventos o lugares.

Para Adobe, el objetivo también es presentar a las personas su ecosistema a través de aplicaciones más pequeñas y menos intimidantes, con la esperanza de convertir algunas de ellas en sus herramientas profesionales pagas. La estrategia está "funcionando bien", dijo Parasnis, "y Photoshop Camera es la próxima en ese viaje para nosotros".