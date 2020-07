A sus 80’s Tina Turner vuelve a la música

Ahora “la pantera del rock” ha decidido regresar al candelero musical, retomando uno de sus clásicos, el muy celebrado e inolvidable “What's Love Got To Do With It”, que estuviera en su disco “Private Dancer”, lanzado en 1984.

Por: Nota de Prensa 06:23 AM / 21/07/2020

Tina Tuner tiene ya veinticinco años viviendo tranquila y alejada de los focos en su mansión ubicada en la localidad suiza de Kusnacht (Zurich), como Anna Mae Bullock. Solamente ha aparecido en público en muy contadas ocasiones y grabado un disco en 2010, en meditación espiritual con el grupo suizo Beyond, llamado “Buddhist and Christian prayers”.

Hace unos pocos meses dijo al New York Time que estaba disfrutando grandemente de su retiro de los escenarios y no pensaba volver a su carrera musical, diciendo: “No canto. No bailo. No me visto bien”. Pero ahora “la pantera del rock” ha decidido regresar al candelero musical, retomando uno de sus clásicos, el muy celebrado e inolvidable “What's Love Got To Do With It”, que estuviera en su disco “Private Dancer”, lanzado en 1984, que puedes disfrutar en YouTube y descargar con un convertidor mp3.

Para este proyecto se ha aliado con el pinchadiscos muy famoso en la escena de la música electrónica, el noruego DJ Kygo quien ha expresado a través de las redes sociales: “No puedo creer que voy a sacar una colaboración con Tina Turner este viernes. “What's Love Got To Do With It” es una de mis canciones favoritas de todos los tiempos. Es surrealista tener esta oportunidad de trabajar con una artista legendaria como ella”.

Originalmente esta canción no fue escrita para Tina Turner, ya que sus compositores Graham Lyle y Terry Britten, se la dieron al legendario cantante británico Cliff Richard, pero este la rechazó. Sin embargo, en cuanto esta cayó en las manos de Tina, logró convertirse en un hit que ha llegado hasta la primera posición en la lista The Billboard Hot 100. Ahora, el regreso con esta re-mezcla quizá de los ánimos necesarios a Tina para continuar haciendo cosas y darnos más sorpresas.