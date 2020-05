5 planes divertidos para un fin de semana perfecto en casa

Así que si ustedes quieren en sí hacer planes diferentes en casa en los que participe toda la familia, ya que por medio de este artículo les proponemos 5 ideas que seguramente los entretendrán al máximo y los harán divertirse como nunca.

Por Nota de Prensa 04:43 AM / 27/05/2020

No cabe duda alguna que desde que empezó la cuarentena a nivel mundial, para muchos los fines de semana se volvieron sumamente aburridos, ya que como no pueden salir en ningún momento, sino por el contrario deben estar todo el día encerrados en sus casas, la rutina los venció por completo, pero, aunque no lo crean ustedes pueden planificar un fin de semana perfecto en compañía de su familia, mediante el cual pasarán sin duda algunos momentos netamente agradables como divertidos.

Así que si ustedes quieren en sí hacer planes diferentes en casa en los que participe toda la familia, han llegado al sitio web ideal, ya que por medio de este post les proponemos 5 ideas que seguramente los entretendrán al máximo y los harán divertirse como nunca, sin más que acotar comencemos de lleno con este interesante tema.

1. Jugar videojuegos en familia

Para nadie es un secreto que la mejor forma de conocer mejor las aficiones como los gustos de los más pequeños de la casa es simple y llanamente compartirlas con ellos, así que en este punto como es de saber, los videojuegos resultan ser una de las actividades de ocio más demandada tanto por los niños como por los adolescentes, por ende si ustedes quieren pasar un fin de semana agradable en familia, una excelente idea puede ser que lleven a cabo una competición entre toda la familia al videojuego que más les guste, de esta forma los niños podrán no solo pasar un momento divertido en familia, sino que además podrán practicar capacidades relacionadas con la habilidad o incluso la concentración.

2. Ver películas

Como es de saber el plan de cine en casa resulta ser todo un clásico, el cual siempre triunfa y no cabe duda alguna que los niños aman ver películas, por ello una muy buena idea está en recrear un mini-cine verdadero en casa antes de dormir, así ellos podrán ver sus películas favoritas pero en compañía de toda la familia, ya después que los niños se duerman ustedes pueden pasar unas cuantas horas disfrutando de una transmisión deportiva en vivo, en plataformas como sureman 슈어맨 la cual es una compañía de transmisión deportiva en Corea del Sur, la misma que ofrece NBA, EPL, MLB gratis, tomando además unos buenos tragos.

3. Montar un escape room casero

Al día de hoy los escape room se han puesto realmente de moda, así que una muy buena idea será montar uno en casa, este además puedes hacerlo con distingos niveles de dificultad, los cuales van a depender de la edad de tus hijos, por ejemplo si tus hijos son pequeños, puedes entonces esconder algunas pistas por toda la casa, pero en papeles con colores bastante llamativos, que incluyan mensajes escritos o cm dibujos y que les lleve a encontrar un tesoro verdadero, en este caso a algo que ellos anhelan mucho, en cambio si tus hijos son adolescentes pueden crear un escape room sumamente difícil, para que duren horas entretenidas en ello.

4. Organizar unas olimpiadas en familia

Si quieres que toda la familia se divierte en casa, una muy buena idea será llevar a cabo una especie de olimpiadas en las que cada uno de ustedes le debe en señalar al resto de los miembros de la familia lo que puede hacer con su cuerpo, biennsea saltando alto, bailando, corriendo, entre otros, en este caso el que haga algo más asombroso gana, así que a este lo tienen que tratar todo un día como el rey o la reina.

5. Reorganizando alguna estancia de la casa

Todos debemos estar muy conscientes que en el hogar el orden debe ser fundamental para poder sentirnos siempre cómodos como tranquilos, por ende, una actividad especial y perfecta en familia será reorganizar alguna estancia al gusto como estilo de todos.