5 consejos para ganar en el Blackjack online

Por: Nota de Prensa 12:29 PM / 19/11/2020

Entre todos los entretenimientos de casino en línea el Blackjack online se caracteriza por su elegancia y pagos más altos. De hecho, es el juego con un retorno teórico al jugador de 99,41%. Entonces, si te interesa jugarlo a continuación te daremos 5 consejos para ganar al jugar Blackjack en línea.

1. Aprende las reglas de Blackjack online

No es sensato comenzar a divertirte con Blackjack en un casino online si no conoces las reglas del juego. Asimismo, con tantas variantes que tiene el Blackjack casino conviene que sepas como es la mecánica del juego elegido; ya que, puede cambiar ligeramente dependiendo de la versión que uses.

De esta manera, tendrás más oportunidades de ganar, pues no estarás pisando un terreno en falso. Recuerda que puedes aprender mucho sobre este y otros juegos practicando gratis online antes de apostar con dinero real.

2. Las manos con 12 o 13 son buenas

Si por casualidad te toca una mano con 12 o 13, no pienses en pedir otra carta la estrategia Blackjack más prudente es pararse. Supongamos que estás jugando Blackjack en vivo, solo conoces la carta descubierta del distribuidor y tiene 4, 5 o un 6.

Por lo que, es posible que la carta oculta tenga 10, J, reyes o reinas. Así, es sencillo predecir cuál es la mano del crupier. Puede ser 14, 15 o un 16 y al tomar otro naipe por obligación perderá. Por tanto, si te plantas en una mano de 12 o 13 tendrás probabilidades de ganar.

3. Dobla cuando tengas 11

Doblar tus apuestas en Blackjack si tienes una mano con 11 es una estrategia recomendada. Además, no le prestes atención a la carta que tenga el crupier descubierta, a excepción que sea un As.

Pues, si tienes un 11 es posible que el próximo naipe que te otorguen sea un 10 y conseguirás una mano con 21. De hecho, si la carta es un 8 o 9 finalizarás tu mano de Blackjack online con un 19 o un 20, lo cual es excelente.

4. Una tarjeta de estrategia básica de Blackjack online ayuda

Muchos expertos recomiendan el uso de una tarjeta de estrategia básica para jugar Blackjack online; porque, son ideales para entender el momento propicio para pedir cartas o plantarte, dependiendo de la mano que tenga el distribuidor.

Ahora bien, debes escoger una tarjeta que se adapte bien a tu estilo de juego. Algunas son agresivas y si te estás iniciando en este juego te sentirás abrumado. Entonces, si quieres tener ventaja y probabilidades favorables memoriza la tabla.

5. Aléjate del Seguro

Algunas variantes de Blackjack en casinos-en-linea.cl tienen la alternativa de las apuestas de seguro. Esta opción se puede activar si el crupier tiene un As en su carta descubierta. Por lo que, el seguro puede ayudarte a remediar tus pérdidas si el distribuidor consigue Blackjack en su mano.

Recurrir a una apuesta de seguro te llevará a jugar a que el distribuidor obtendrá un naipe con valor a 10. Si aciertas pagará 2 a 1, pero las probabilidades de acertar son bajas.