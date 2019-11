"¡Y de repente abrieron!": la emoción de un testigo de la caída del Muro de Berlín

"¡Y de repente abrieron la barrera! Todo el mundo empezó a correr. Y yo también". La noche del 9 de noviembre de 1989, Andreas Falge fue uno de los primeros berlineses del Este en cruzar al Oeste.

Testigo atónito, arrastrado por el torbellino de la Historia, Falge cuenta con una desfachatez muy berlinesa la apertura del primer puesto fronterizo por parte de soldados de Alemania Oriental desbordados por la multitud, que rugía: "¡Abran la puerta!".

"Había una marea humana" que avanzaba hacia el puesto fronterizo de Bornholmer Strasse y que gritaba: "¿Oíste la noticia?", dice este hombre fornido de cabellos canosos, de pie en el mismo lugar en el que se encontraba treinta años atrás.

Andreas Falge, uno de los miles de alemanes del Este que cruzaron el muro de Berlín por el puesto de Bornholmer Strasse el 9 de noviembre de 1989 muestra una copia de su pasaporte con el sello de salida el 1 de octubre de 2019 en la capital alemana

"La noticia" es un anuncio realizado al caer la noche por un miembro de la jerarquía del régimen comunista que agoniza. Los alemanes del Este están autorizados a partir de ahora a viajar a Alemania Occidental.

Falge, por entonces un técnico que trabajaba en un cine, mira como muchos de sus compatriotas del Este la televisión pública del Oeste, que difunde un partido de fútbol de la Copa de Alemania.

Pero hacia las 22h40, el presentador del telediario anuncia la apertura de la hermética frontera que separa desde hace más de 28 años a los berlineses de uno y otro lado de la Cortina de Hierro.

- 'Habitués' de la taberna -

Falge salta de su silla. "No tenía la menor idea de si la frontera ya estaba abierta o no. ¡Vamos, no me importa! Tomé mi chaqueta de cuero, mis papeles, 100 marcos alemanes y un mapa" de Berlín-Oeste.

Y así el joven llega a Bornholmer Strasse, con otros cientos de curiosos, frente a los poco amigables soldados de Alemania del Este. "Me decía: ¡Mi dios, si esto se pone bravo...! Tenía cuidado en caso de que uno de ellos sacase un arma", recuerda.

"¡Y de repente abrieron la barrera! Todo el mundo empezó a correr. Y yo también", continuá. Son cerca de las 23h30 y el Muro de Berlín ha caído.

Desorientado, avanza sobre el puente y termina viendo a dos policías de Alemania Occidental. "Fue en ese momento que me di cuenta: Pero caray, ¡estoy en el Oeste!"

La aventura nocturna acaba de comenzar. Su primer contacto con el Oeste es una taberna de barrio donde unas personas, bajo el espeso humo de los cigarrillos, arreglan el mundo mientras toman cerveza.

"Abrí la puerta y me dije: 'Genial. Esto es el Oeste y sus luces...'", se ríe.

En 1989, no hay teléfonos portátiles ni redes sociales para difundir la información a la velocidad del sonido. La mayoría de la gente que se cruza ignora aún lo que está sucediendo.

Andreas Falge, uno de los miles de alemanes del Este que cruzaron el muro de Berlín por el puesto de Bornholmer Strasse el 9 de noviembre de 1989 posa el 1 de octubre de 2019 junto a unas fotografías tomadas aquella noche

- "¿Pero dónde estás?" -

Este enamorado de la música y del cine, que nunca pensó en huir de la República Democrática Alemania (RDA) pero dispone de muchos contactos en el Oeste, solo tiene una idea en mente: visitar a sus amigos que habitualmente van del otro lado del muro.

Desde el bar llama a su amigo Wolfgang. "Me dijo que estaba contento de que lo llamase. Le dije: "Deja de hablar y más bien ven a buscarme'. Siguió un silencio. '¿Buscarte? ¿Pero dónde estás?".

Falge le explica que se encuentra en el barrio de Wedding, en el Oeste. "¿Cómo que estás en Wedding?", le pregunta su amigo. "Le dije: 'Bueno, acaban de abrir el muro'. Y ahí escuché: '¡Puta madre!'".

A través de la ventanilla del taxi que lo lleva a casa de su amigo, ve desfilar una mitad de la ciudad no tan diferente a la suya, con excepción de "esas tiendas iluminadas con neón" y los precios exorbitantes que tienen las cosas.

Sigue una noche en vela -con mucho alcohol- en un bar y en el apartamento de Wolfgang, donde llegan dos compañeras de piso, estupefactas de descubrir a Falge "sentado en el sofá con una (cerveza) Beck's en la mano".

Al día siguiente, regresa a Berlín-Este para ir a trabajar al cine. "El único que estaba allí era mi jefe". Los colegas e incluso los clientes se habían esfumado y partido todos al Oeste.

"Entonces cerramos el Babylon", concluye. "Y nos fuimos a festejar la caída del muro a la cantina del Volksbühne", el célebre teatro vanguardista justo enfrente.