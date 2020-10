Wells Fargo despide a 100 empleados por defraudar préstamos de ayuda para covid

The Wall Street Journal supo que 125 de sus empleados se representaron de manera falsa para pedir un Préstamo por Perjuicio de Desastre Económico, una ayuda para los pequeños empresarios que han perdido sus ingresos por la pandemia.

Por: EFE 02:58 PM / 15/10/2020

El grupo bancario estadounidense Wells Fargo ha despedido a más de 100 empleados por pedir fraudulentamente fondos de ayuda por la covid-19 de un programa federal destinado a pequeñas empresas, según publicó este jueves 15-O The Wall Street Journal en su edición impresa.







El diario cita a una persona con conocimiento de una investigación interna del banco, que averiguó que 125 de sus empleados se representaron de manera falsa para pedir un Préstamo por Perjuicio de Desastre Económico, una ayuda para los pequeños empresarios que han perdido sus ingresos por la pandemia.







"Hemos despedido a esas personas y cooperaremos en todo con las autoridades", dijo en un comunicado interno el jefe de recursos humanos de Wells Fargo, David Galloreese, quien señaló que esas "acciones ilegales" fueron a título personal y no involucran a los clientes del banco.







Wells Fargo ha despedido entre 100 y 125 empleados en cuanto ha identificado que habían defraudado fondos federales, indican medios económicos estadounidenses, pero el ente continúa investigando el asunto.







Este programa de préstamos empresariales por la covid-19 es gestionado por la Administración de Pequeñas Empresas del Gobierno de EE.UU., y las instituciones financieras no tienen más participación que la de supervisar el depósito en las cuentas de los beneficiarios.







Los despidos en Wells Fargo se producen dos semanas después de conocerse que otro gran grupo bancario, JPMorgan Chase, investigó supuestas ilegalidades por parte de empleados y clientes en el acceso a otros fondos del plan de estímulo económico del Gobierno de EE UU.







A finales de julio, la oficina del inspector general de la Administración de Pequeñas Empresas declaró tener "preocupaciones serias" por el programa de préstamos para pequeños empresarios, ya que había recibido unas 5.000 denuncias de "supuesto fraude por parte de instituciones financieras recibiendo depósitos" del programa.