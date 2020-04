Vuelven a caer las muertes y los contagios por Covid-19 en España

El total de fallecidos por la enfermedad asciende a 17.489, mientras que los casos de contagio registrados suman 169.496, informó este lunes 13-A el Min-Sanidad.

Por: EFE 08:45 AM / 13/04/2020

Las muertes por coronavirus en España cayeron en las últimas 24 horas a 517, desde las 619 del domingo, mientras que los nuevos contagios aumentaron un 2 % diario, la cifra más baja desde el inicio de la pandemia.



El total de fallecidos por la enfermedad asciende a 17.489, mientras que los casos de contagio registrados suman 169.496, informó este lunes 13-A el Ministerio de Sanidad, 3.477 más que hace 24 horas, una cifra que no se veía desde el pasado 18 de marzo.



Además, el descenso de la cifra de muertes es el mayor, en porcentaje, desde el estallido de la epidemia en España.



La cifra de pacientes curados también mantiene su tendencia al alza y este lunes se contabilizaron otros 2.336, para un total de 64.727, lo que supone un 38,2 por ciento de todos los casos detectados.



"Se está confirmando la tendencia descendente" de la enfermedad, destacó este lunes la portavoz de Sanidad para la pandemia, la doctora María José Sierra, a la vista de estas cifras.



Madrid continúa siendo la región más afectada, con 6.423 fallecidos, aunque la cifra de nuevos casos registrados, 559, es la más baja en un solo día en un mes.



La segunda región más afectada sigue siendo Cataluña, con 34.726 casos registrados y 3.538 muertes.



Con la curva de la pandemia aplanada, aunque no en descenso, este lunes España levantó el parón de dos semanas a la actividad económica en algunos sectores no esenciales, con lo que cientos de miles de trabajadores comenzaron a reincorporarse a sus puestos.



Esta medida tiene lugar en pleno debate entre políticos sindicatos y científicos por un posible riesgo de repunte de la pandemia debido al aumento de la movilidad y los contactos personales si no se toman las medidas de seguridad necesarias, para lo que el Gobierno prevé repartir entre hoy y el miércoles diez millones de mascarillas.