Virólogo en Milán: "Estamos con el agua al cuello esperando la ola"

Galli, quien aisló el genoma del coronavirus en su cepa italiana, señala que "las personas que llegan ahora a los hospitales se infectaron antes de entrar en vigor las medidas de confinamiento".

Por: EFE 09:34 AM / 20/03/2020

El jefe de enfermedades infecciosas del Hospital Sacco de Milán y uno de los virólogos más reputados de Italia, Massimo Galli, afirma en entrevista con Efe que la situación en los hospitales de Milán es la de "una persona en el agua que solo tiene la nariz fuera y espera a que llegue la ola".



Galli, quien aisló el genoma del coronavirus en su cepa italiana, analiza que el rápido crecimiento de contagiados se explica porque "las personas que llegan ahora a los hospitales se infectaron antes de entrar en vigor las medidas de confinamiento".



Además, muchos de los que están confinados "están en casa con infectados y se contagian también", por lo que pide extender las pruebas por coronavirus también a los domicilios.



El doctor muestra su preocupación sobre la situación de la provincia de Milán, donde en un solo día hubo 634 nuevos casos: "Hasta ahora nuestros hospitales estaban llenos de gente de fuera de Milán, pero cada vez viene más gente de la ciudad, es agobiante".



"En todo este periodo hemos encontrado la manera de dilatar lo 'indilatable', aumentando camas y reconvirtiendo otros departamentos, pero es que el resto de enfermedades no se ponen en huelga", alerta.



Galli explica que "aumentando la capacidad hospitalaria hasta el límite e incluso más allá", han conseguido hacer frente a la situación, pero con este ritmo de contagiados "se podrá llegar a una seria crisis".



La nota positiva la encuentra en los trabajos que se están realizando en la Feria de Milán, donde se está habilitando un gran hospital de campaña "con muchas camas de reanimación", las más colapsadas estos días.



"Espero de todo corazón que España no llegue a nuestra situación", continúa Galli, ya que "todo depende de cuánto lleve el virus circulando inadvertido por el país", un periodo que en Italia calcula que fue de cuatro semanas antes de registrar el primer caso de contagio local en Codogno, el 18 de febrero.



El virólogo recuerda que la cepa de Italia se originó en un pequeño foco en Múnich, en Alemania, después de que una empresaria de Shangái que dio positivo lo contagiara en una reunión de trabajo.



La cepa española puede haberse originado "por importación directa de China, desde Italia o desde el foco de Múnich", ya que es posible que, aunque se hubieran realizado controles de temperatura a las personas provenientes de zonas de riesgo, estas podían ser asintomáticas.



"Antes se hacían controles de fiebre, y si no se tenía adiós y gracias. Ahora sabemos que uno puede estar con la infección en incubación sin fiebre ni nada y ser altamente contagioso", alerta Galli.



"Todos, yo incluido, decíamos que habíamos conseguido evitar lo peor con el cierre de los vuelos de Italia a China", algo que finalmente no ocurrió, continúa el investigador.



Para España, augura que las autoridades "puedan poner en marcha a tiempo medidas fuertemente preventivas" y evitar el camino de Italia, que "todavía es muy largo, sobre todo viendo los parámetros de Wuhan".



Italia es actualmente el país con más muertes en el mundo por el coronavirus, 3.405, más que en China, y los contagiados son 33.190, de los cuales 19.884 solo en la región de Lombardía, cuya capital es Milán.



En la provincia de Milán hay 3.278 casos y es la tercera más afectada del país, después de las de Bérgamo y Brescia, con más de 4.000 casos cada una.