Video/ "El Gobierno de Venezuela no contesta y no habrá vuelo de repatriación"

Alcaldesa de Providencia, en la capital de Chile, aseguró que 75 venezolanos dieron positivos a covid-19. Crece el desespero y la desesperanza entre los connacionales que quieren volver al país.

Por: Redacción Web 05:12 PM / 11/06/2020

"No habrá vuelo de repatriación gratuito ni a Colombia, ni a Venezuela. El Gobierno de Venezuela sencillamente no contesta el teléfono y no hay forma de lograr un vuelo de repatriación".

Así lo dijo este jueves 11 de junio la alcaldesa de Providencia, en Santiago de Chile, Evelyn Matthei, cuyas palabras cayeron como un balde de agua fría del invierno chileno a los connacionales que aguardan en albergues y hoteles por un acuerdo entre Nicolás Maduro y Sebastián Piñera para volver al país.

Son cientos de venezolanos a quienes la pandemia arrebató sus trabajos, se quedaron prácticamente en las calles y que tuvieron que acampar en las afuersas de la embajada de Venezuela en Chile, ubicada precisamente en el municipio que gobierna Matthei.

La alcaldesa agregó que "cuando logramos que los venezolanos se fueran a distintos albergues tuvimos 75 personas contagiadas, con un fallecido. Los vecinos de Providencia tienen razón de estar preocupados con todo este grupo de personas que están en las calles".

Los venezolanos que permanecen es hoteles y las escuelas dispuestas como albergues transitorios siguen preocupados sobre qué pasará con ellos. De hecho, uno de los refugiados habló con esta Casa Editorial en condición de anonimato y aseguró: "No sabemos qué va a pasar con nosotros, esto es muy difícil, le rogamos a los gobiernos que se pongan de acuerdo".