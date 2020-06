Video / Trump insinuó que septuagenario herido por policías podría ser un provocador

El mandatario tildó el incidente de "montaje" y lo atribuyó a la organización anarquista Antifa.

09/06/2020

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó este martes 9-J que el manifestante de 75 años herido grave tras ser agredido por la policía durante las protestas raciales en Buffalo (Nueva York) podría ser un "provocador" del movimiento de corte anarquista Antifa.



"El manifestante de Buffalo empujado por la Policía podría ser un provocador de Antifa. Martin de Gugino, de 75 años, fue empujado después de que pareciera que estaba examinando las comunicaciones de la policía para bloquear su equipo", dijo Trump en Twitter.



La agresión al hombre, que resultó herido grave, fue grabada en vídeo y se viralizó en la última semana en las redes sociales y medios de comunicación.



En la grabación puede verse cómo dos agentes antidisturbios empujan a Gugino que se acerca a hablar con ellos y que cae de espaldas golpeándose la cabeza contra el suelo. El hombre quedó inmóvil en la acera y sangrando por los oídos.





En su tuit, Trump dijo que vio lo ocurrido en el canal por cable de ultraderecha One America News Network (OANN): "@OANN Lo vi, se cayó (el manifestante) más fuerte de como lo empujaron".



El presidente acabó su mensaje preguntándose si todo esto podría tratarse de un montaje.



A raíz de ese episodio de brutalidad policial, dos agentes han sido suspendidos y fueron imputados el sábado 6-J por agresión en segundo grado, tras dejar inconsciente y sobre el suelo en un charco de sangre al anciano.



El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, calificó lo ocurrido de "injustificado" y "completamente vergonzoso".



Trump ha acusado en los últimos días a la Antifa de estar detrás de la organización de los disturbios que han sacudido a las mayores ciudades del país tras la muerte de un afroamericano a manos de la policía el pasado 25 de mayo en Mineápolis.



La Antifa es un movimiento de corte anarquista que no cuenta con una estructura jerárquica ni un programa definido, y cuyos objetivos van desde la lucha antisistema más radical a la búsqueda de la justicia social, aunque la meta común de sus partidarios es anular a los grupos fascistas, racistas, neonazis y de extrema derecha.



Hace poco más de una semana, Trump anunció que declararía a la Antifa como una organización terrorista, aunque en EE.UU. no hay un estatuto de terrorismo interno, y el Gobierno solo tiene una lista de organizaciones internacionales y países a los que considera terroristas o que fomentan el terrorismo.