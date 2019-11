Video / Ordenan la evacuación de 60.000 personas tras explosiones en Texas

Las autoridades han ordenado la evacuación de unas 60.000 personas en cuatro ciudades de Texas después de que una planta petroquímica en Port Neches fuera escenario este miércoles 27-N de dos explosiones, informó Reuters.

Todos los residentes que se encuentren en un radio de 6,4 kilómetros alrededor de la planta deben abandonar la zona. Las localidades afectadas por la orden de evacuación son Port Neches, Nederland, Groves, Port Arthur.

Una potente explosión sacudió en las primeras horas de este miércoles 27-N a una planta petroquímica que pertenece a TPC Group. Desde entonces, los equipos de bomberos tratan de extinguir el fuego. La onda expansiva de la primera explosión rompió los cristales en casas situadas a kilómetros de la planta.

La segunda explosión se registró a las 2:00 de la tarde (hora local).

Tres trabajadores resultaron heridos tras la explosión, según TPC Group, el propietario de la planta.

