Video / Momento papal no viralizado antes del manotón a la asiática

La cuenta @CatholicSat divulgó otro aspecto de la caminata en el Vaticano, realizada el 31-D.

Por: Agencias 11:58 AM / 02/01/2020



Crece la polémica en torno del manotón dado por el papa Francisco a la peregrina asiática que lo "jaloneó", el pasado martes 31 de diciembre.



En twitter, la cuenta @CatholicSat divulgó otro aspecto de la caminata papal en el Vaticano. En un momento se le ve saludando y bendiciendo a dos niños. Uno de ellos cayó de la baranda y el Papa se regresó para ver qué le había pasado. Le toca la cabeza al infante, lo besa, y retoma la caminata dando la mano a los turistas apostados en la plaza de San Pedro.



El sacerdote Juan Ruiz dijo al retuitear el video: "Todos hablan del enojo del Papa por el jaloneo de una señora y nadie dice nada de este gesto, ocurrido en el mismo evento..."



Luego, una mujer asiática le estiró la mano al Pontífice argentino para atraerlo a ella, lo que produjo que el Papa, visiblemente enfadado, le diera unas palmadas a la mujer.



El 1 de enero, públicamente, Francisco ofreció disculpas a la peregrina. El miércoles, ya más tranquilo, se disculpó y puso el hecho como ejemplo de alguien que puede perder la paciencia .En la ceremonia de oración del Ángelus, Francisco declaró que la paciencia se pierde “tantas veces”. “A mí también me ocurre, me disculpo por el mal ejemplo dado ayer”, agregó en alusión al golpe que le dio a una mujer que lo retuvo de la mano. La situación fue grabada por las cámaras y no demoró mucho para que las imágenes dieran la vuelta al mundo".