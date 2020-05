Venezuela plantea al Mnoal postular a la OMS al Premio Nobel de la Paz

Maduro calificó de una "vergüenza" que los "ataques" contra la OMS se produzcan precisamente ahora, "en medio de una pandemia".

Por: EFE 11:57 AM / 04/05/2020

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso este lunes 4 de mayo nominar a la Organización Mundial de la Salud (OMS) al Premio Nobel de la Paz por su papel en la lucha contra la pandemia del coronavirus.







"Propongo que el Movimiento de Países No Alineados (Mnoal), además de ratificar su apoyo institucional a la Organización Mundial de la Salud en medio de esta pandemia, postule a la OMS al Premio Nobel de la Paz", dijo el mandatario venezolano durante una conferencia virtual del Mnoal.







Agregó que la medida sería un "reconocimiento necesario en esta lucha por la salud y la vida" que libra el organismo.







"No se debe politizar en una guerra de 'fake news', de mentira y ataques sucios, la pandemia, ni se debe atacar a la OMS", afirmó en una clara alusión a la decisión de Estados Unidos de suspender la financiación de la organización.







Según Maduro, hay que "apoyar a la única organización multilateral que tiene la humanidad para tener un órgano rector en materia de salud pública del mundo".







El mandatario venezolano calificó de una "vergüenza" que los "ataques" contra la OMS se produzcan precisamente ahora, "en medio de una pandemia".







"Levantemos con dignidad y decoro la voz de los Países No Alineados para decir que vamos a llevar a nuestra organización al Premio Nobel de la Paz", insistió.







Maduro aprovechó también su intervención para agradecer el apoyo de países que ayudan a Venezuela a luchar contra el coronavirus, en especial, a Cuba, que "ha enviado un grupo gigantesco de médicos", así como a China y Rusia, "por su apoyo logístico".







"Sin el apoyo logístico de China y Rusia hubiera sido imposible hacer las miles de pruebas de diagnóstico que se han hecho" en el país, donde a día de hoy hay 357 casos de la Covid-19 y 10 fallecimientos por la enfermedad.







En ocho semanas de cuarentena, agregó Maduro, Venezuela ha logrado "controlar" la propagación del virus y está "casi en el punto de cortar las cadenas de transmisión".