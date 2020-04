Venezolanos en Ecuador: "Dios es el único que nos acompaña"

En Ecuador los contagios por el coronavirus Covid-19 lucen indetenibles, con una población de 17,4 millones de personas tiene la cifra más alta de muertes por millón en Suramérica y es el segundo país con casos después de Brasil. Hasta este domingo hay 333 fallecidos (y 384 por confirmar Covid-19). En contagios, este fin de semana llegó a los 7.466 casos.

Las imágenes de muertos en las casas, en las aceras y en las calles de Guayaquil le dieron la vuelta al mundo, demostrando la incapacidad del Gobierno para atender a tiempo la magnitud de la crisis sanitaria. Es tal la gravedad de la pandemia en el país que en los próximos meses las autoridades estiman que habrán muerto entre 2.500 a 3.500 personas.

Y en medio de esta pandemia están los migrantes venezolanos, viviendo una nueva tragedia en el desamparo.

"Cada día que me levanto sólo pienso en regresar a mi casa. Es verdad que Venezuela está mal, pero al menos tendría la compañía de mi familia y no esta zozobra del desalojo por no tener cómo pagar el alquiler. ¿Hambre? Sí, tenemos hambre porque desde hace 27 días no trabajamos y ya nos quedamos sin comida. Sentimos que esto es una pesadilla, aquí en Ecuador estamos solos, a nuestra suerte. Ningún Gobierno se ha preocupado por nosotros ¡Y eso que tenemos dos 'embajadas'!: la de Maduro, que lo único que hace es dar recomendaciones de cómo lavarse las manos y la de Guaidó, que no sabemos dónde está, ni qué hace. Y del Gobierno de Moreno peor, parece que no supiera que existimos porque ni nos nombra".