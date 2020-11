Varios heridos en un tiroteo en un centro comercial de Wisconsin, EE UU

Según testigos citados por los medios locales, se escucharon entre ocho y doce disparos, y tras la llegada de los equipos de emergencia, unas cinco personas fueron sacadas en camilla del centro comercial.

Por: EFE 08:54 PM / 20/11/2020

Varias personas resultaron heridas este viernes 20-N en un tiroteo registrado en un centro comercial de la localidad de Wauwatosa, en Wisconsin (EE UU ).



El alcalde de la población, Dennis McBride, no confirmó el número de heridos en el tiroteo, pero aseguró en un comunicado que ninguno se encuentra en situación en que su vida corra peligro.



McBride indicó que unos 75 agentes de policía de varias ciudades cercanas acudieron al centro comercial Mayfair Mall, donde se produjo el incidente, pero el sospechoso no ha sido detenido.



"Llevará tiempo proporcionar información adicional, y quizás más precisa, pero la información se dará a medida que esté disponible", indicó el alcalde en su comunicado.



En la investigación coopera también la división de la policía federal (FBI) de Milwaukee, a cuyas afueras está Wauwatosa.



Según testigos citados por los medios locales, se escucharon entre ocho y doce disparos, y tras la llegada de los equipos de emergencia, unas cinco personas fueron sacadas en camilla del centro comercial.



El mall Mayfair Mall fue escenario en febrero pasado de un tiroteo en el que un agente de Wauwatosa, Joseph Mensah, mató de un disparo al joven negro de 17 años Alvin Cole cuando presuntamente huía de la policía.



Debido a ese incidente, el centro comercial fue blanco de protestas esporádicas durante varios meses.



Mensah, que también es negro y que dijo que disparó al joven porque este le apuntó con una arma, no fue procesado por la justicia, pero a raíz del incidente, llegó recientemente a un acuerdo con la ciudad por el que dejará la policía a cambio de una indemnización de 130.000 dólares.