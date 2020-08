Vacuna china será probada con voluntarios de Argentina

La vacuna candidata del grupo farmacéutico Sinopharm "es segura y genera una respuesta inmune", publicó The Journal of the American Medical Association.

Por: AFP / EFE 02:38 PM / 21/08/2020

Un proyecto de vacuna contra la covid-19 del grupo chino Sinopharm será probada en su fase 3 con voluntarios de Argentina, anunció este viernes 21-A el ministro de Salud, Ginés González García.

"Estamos muy orgullosos de este logro en el que las partes hemos comprometido todo el esfuerzo para que podamos avanzar en forma conjunta y solidaria para obtener vacunas a disposición de nuestro pueblo", dijo el ministro en un acto público.

"Estamos ansiosos de que empiece el estudio para obtener resultados y compartirlos", añadió.

Hace un mes, Argentina había anunciado ya que se probará en un grupo de voluntarios la fase 3 del proyecto de vacuna de los laboratorios alemán BioNTech y estadounidense Pfizer.

Por su parte, el presidente de Sinopharm Group, Liu Youg, reveló que las conversaciones con las autoridades argentinas se iniciaron en junio pasado.

"Aunque China y Argentina están separadas por un océano, están profundamente conectadas de corazón a corazón frente a la pandemia y estamos luchando lado a lado y avanzando hacia el mismo camino", sostuvo.

Lista "probablemente" para diciembre

El martes 18-A, el presidente de China National Biotec Group, integrante del grupo Sinopharm, Liu Jingzhen, aseguró que la vacuna, desarrollada conjuntamente con el Instituto de Productos Biológicos y Virología de Wuhan y la Academia China de Ciencias y que ya se prueba en fase III en Emiratos Árabes Unidos, estará lista "probablemente" para diciembre.



Según un estudio publicado esta semana en The Journal of the American Medical Association con base en los ensayos clínicos de las fases I y II, "la vacuna candidata de Sinopharm es segura y genera una respuesta inmune".

Sinopharm inauguró en junio un complejo farmacéutico en la ciudad de Wuhan para la investigación, el desarrollo y la producción de la vacuna con el objetivo de doblar su capacidad productiva.

Argentina ya forma parte, junto con Estados Unidos, Alemania y Brasil, de los ensayos clínicos de la vacuna contra el covid-19 elaborada por la farmacéutica estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech.

Por otra parte, el país suramericano ha anunciado recientemente que, junto a México, producirá para Latinoamérica la vacuna desarrollada por el laboratorio AstraZeneca en colaboración con la universidad británica de Oxford.