Uruguay se retira de la Unasur y retorna al Tiar

Por: EFE 03:35 PM / 10/03/2020

El canciller de Uruguay, Ernesto Talvi, anunció este martes 10-M que el país suramericano se retira de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y regresa al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar).



"El Gobierno del Uruguay dispuso retirarse de la Unasur, que ya ha sido abandonado por la mayoría de los países de la región a excepción de Guyana, Surinam y Venezuela", señala un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.



En tal sentido, explica que este es "un organismo regional, basado en alineamientos político-ideológicos y que, en los hechos, ha dejado de funcionar: ya no cuenta con sede y carece de secretaría general operativa".



La decisión tomada por Uruguay fue comunicada, según aclara la nota, a la espera de que el jefe de la diplomacia uruguaya comparezca en rueda de prensa a las 17.00 hora local (20.00 GMT) mediante una nota dirigida al canciller de Ecuador, José Valencia, país depositario del Tratado de la Unasur.



Por otra parte, en el comunicado se subraya que la nación suramericana "también decidió interrumpir el procedimiento de retiro del Tiar", iniciado en septiembre de 2019, mediante una carta enviada al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro.



Con esta decisión, Uruguay asegura su permanencia en el Tratado, ámbito en el cual continuará "participando y haciendo conocer sus posiciones", reza el texto.



El retiro del Tiar "debilitaba el sistema interamericano y privaba a nuestro país de hacer sentir su voz en ese ámbito de asistencia recíproca en materia de defensa colectiva y de seguridad hemisférica", apunta la nota de Cancillería.



En el comunicado se destaca que las medidas anunciadas por Uruguay "reflejan los ejes de la nueva gestión: el compromiso con el multilateralismo, con el fortalecimiento de la Organización de Estados Americanos y con el principio de formar parte de alianzas basadas en una institucionalidad fuerte y no en afinidades ideológicas".



La Unasur nació en 2008 como un proyecto progresista impulsado por el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y apuntalado por otros líderes regionales como los exmandatarios Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil, el fallecido Néstor Kirchner de Argentina, y los entonces gobernantes de Ecuador, Rafael Correa, y Bolivia, Evo Morales.



La crisis en la organización se inició en 2017, cuando los 12 Estados miembros no pudieron ponerse de acuerdo sobre la designación de un nuevo secretario general, se agravó por las posiciones encontradas sobre la crisis venezolana y entró en una fase crítica cuando, en abril de 2018, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú suspendieron su participación y financiación.



En marzo de 2019, los jefes de Estado de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú se reunieron en Santiago de Chile en el Encuentro de Presidentes de América del Sur, una cita que supuso la creación de un nuevo bloque con el fin de reemplazar a Unasur.