Uruguay cierra fronteras con Argentina y confirma 29 positivos por Covid-19

Lacalle Pou decretó el "cierre de fronteras aéreo, terrestre y fluvial" con Argentina, excepto para los pasajeros uruguayos y extranjeros residentes en Uruguay, carga de mercadería y ayuda sanitaria.

Por: EFE 09:02 PM / 16/03/2020

El Gobierno de Uruguay confirmó este lunes 16-M el cierre de las fronteras con Argentina desde las 00.00 horas (03.00 GMT) del martes 17, al tiempo que confirmó la existencia de 29 casos positivos por coronavirus COVID-19.



El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou; el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado; el prosecretario, Rodrigo Ferrés; y el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, comparecieron en una rueda de prensa en la Torre Ejecutiva de Montevideo para anunciar estas medidas.



El Ejecutivo uruguayo, que anunció el pasado viernes la "emergencia sanitaria", decretó este lunes el "cierre de fronteras aéreo, terrestre y fluvial" con Argentina, excepto para los pasajeros uruguayos y extranjeros residentes en Uruguay, carga de mercadería y ayuda sanitaria.



"Hoy cerca del mediodía tuvimos una teleconferencia con la mayoría de los presidentes de América del Sur, intercambiamos sobre los procedimientos que cada país está aplicando y específicamente tomamos algunas decisiones que las comunicamos en virtud del diálogo con los presidentes, en este caso específicamente con Argentina. Vamos a decretar el cierre de fronteras total con Argentina", apuntó el mandatario uruguayo.



Apenas un día antes, el Gobierno que preside Lacalle Pou había establecido la suspensión de vuelos procedentes de Europa y de Estados Unidos a partir de las 00.00 horas (03.00 GMT) del viernes 20 de marzo como medida para prevenir la expansión de la enfermedad en el país suramericano.



Además, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, anunció que solo quedan habilitados para uso internacional los aeropuertos de Carrasco y de Laguna del Sauce, porque, dijo, disponen de los instrumentos necesarios para "el control epidemiológico" correspondiente, y la clausura de "los puertos deportivos que no cuenten con oficina de migraciones".



Por ello, dijo, solo quedarán habilitados los de Carmelo, Colonia, Montevideo y Punta del Este.



Explicó el protocolo de control en los pasos fronterizos, especialmente "la frontera seca con Brasil" (norte, centro y este de Uruguay) y señaló que el Ministerio de Economía y Finanzas estableció un plan para la publicación de precios de los productos "esenciales" en la higiene "para prevenir el COVID-19".



Lacalle Pou confirmó que, de acuerdo a la información del Ministerio de Salud Pública (MSP), hay 29 casos de personas con coronavirus COVID-19 en Uruguay, si bien no se especificó su distribución territorial.



Además, puntualizó que, desde este lunes, el Gobierno decidió "centralizar la información" de los laboratorios públicos y privados para tener a disposición el número de casos a estudio.



Sobre los casos confirmados, el titular del MSP, Daniel Salinas, comentó que "no son necesariamente importados", aunque "la mayoría están vinculados a los casos originales", los cuatro positivos que procedían de viajes desde España e Italia.



El pasado viernes 13, Lacalle Pou anunció el cierre parcial de fronteras, la suspensión de espectáculos públicos y declaró de manera preventiva la "emergencia sanitaria" tras más de cuatro horas de reunión con miembros de la Junta Nacional de Emergencia, su gabinete y líderes de los partidos con representación parlamentaria.



Actualmente se mantiene la cuarentena obligatoria para quienes procedan de estos países: China, Corea del Sur, Japón, Singapur, Irán, Italia, España, Francia, Alemania y Estados Unidos.