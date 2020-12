Un sismo de magnitud 6 se sintió en el sur de Perú

El movimiento telúrico se registró a las 2:11 hora local (7:11 GMT) y su epicentro se situó en el océano Pacífico, a 36 km al suroeste del municipio de Chala, en Arequipa, a unos 615 km al sur de Lima.

Por: EFE 01:19 PM / 27/12/2020

Un sismo de magnitud 6 en la escala de Richter se sintió en la madrugada de este domingo 27-D en el sur de Perú sin que hasta ahora se reporten daños personales ni materiales, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (Coen).







El movimiento telúrico se registró a las 2:11 hora local (7:11 GMT) y su epicentro se situó en el océano Pacífico, a 36 kilómetros al suroeste del municipio de Chala, ubicado en la región de Arequipa, a unos 615 kilómetros al sur de la capital Lima.







El temblor se originó a 45 kilómetros de profundidad de la superficie marina y fue sentido con una intensidad fuerte por la población de Chala.







Aunque aparentemente el sismo no fue percibido en Arequipa, la capital del homónimo departamento, sí se sintió en el municipio de San Juan de Marcona, en la región de Ica, a unos 120 kilómetros al norte del epicentro, y en el pueblo de Huanca, de la región de Ayacucho, a unos 132 kilómetros al noreste.







Por su parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Armada peruana indicó que, pese a haber tenido su origen en el océano, no generó alerta de tsunami.







También se sintió en el sur de Perú otro temblor posterior con epicentro en el norte de Chile que alcanzó una magnitud de 5,6 en la escala de Richter.







Este temblor más reciente fue percibido con una intensidad leve a las 8:55 hora local (13:55 GMT) en la ciudad de Tacna, la capital de región más cercana a la frontera con Chile.







Hasta el momento se no reportan daños personales ni materiales pero las autoridades locales de Tacna continúan evaluando posibles afectaciones en las zonas vulnerables.







Numerosos temblores se han sentido desde el día de Navidad en el territorio peruano, casi todos concentrados en la mitad sur del país.







Perú se encuentra ubicado en la zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra aproximadamente el 85 % de la actividad sísmica mundial.